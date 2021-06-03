打疫苗抽凱滙｜大抽獎網站開放　6.15正式報名　參加僅須兩項資料

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-03 12:10

本港疫苗接種率偏低，有私人企業響應政府「谷針」措施。信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團早前公布，捐出觀塘凱滙價值1,080萬的一房單位，以抽獎形式送予已接種疫苗的本港居民。抽獎網站今日（3日）中午12時開放予公眾查閱資訊，網站內列出有關參與抽獎的常見問題，參加者僅須提提香港身份證號碼及香港流動電話號碼兩項個人資料。

抽獎網站今日（3日）中午12時開放予公眾查閱資訊。

▼信和及華置捐觀塘凱滙一房單位作抽獎▼

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抽獎活動將於6月15日早上9時接受登記，申請期至9月1日下午5時30分。公眾今日中午12時起可到抽獎網站查閱資訊，網站內列出有關參與抽獎的常見問題，包括參加資格、開放登記時間等，亦列出有人協助登記的專櫃櫃台位置。

設有抽獎活動大使的指定物業的專櫃櫃台，可協助公眾人士進行網上登記。

根據公布的詳情，參加者須於9月1日或之前年滿18歲、持有香港永久居民身份證，以及在9月1日或之前打齊兩針疫苗。在抽獎活動公布前，完成接種的市民亦符合參加資格。若市民在9月2日或之後才成年，則無緣參加今次活動。而兩劑疫苗必須在香港接種，換言之在海外打針的港人，甚至只在香港打了一針的市民，同樣與大抽獎無緣。

而信和集團及其代理及顧問團隊中有份參與抽獎活動的設計、運作及執行的相關員工同樣不可參與抽獎活動。

終極大獎送出的單位為於觀塘協和街33號，凱滙二期3座47樓D室的一房住宅單位，樓面面積449平方呎。翻查有關單位的圖則，該單位設有獨立廚廁及露台，景觀開揚，可眺望飛鵝山。至於非永久性居民、持有工作簽證的人士，則有資格贏取20份、每份價值港幣10萬元的預付卡簽帳額或信用卡免找數簽帳額。

▼港府「谷針」新招：已打疫苗好處 vs 未打疫苗限制▼

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