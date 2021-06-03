凱莉山涉拖欠工程費　法庭裁工程公司勝訴　獲賠181萬

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-06-03 19:08

英國貴族學校凱莉山香港分校，涉拖欠一間裝修工程公司的工程費181萬多元，遭入稟追討。凱莉山反指相關工程未達標準，需聘用另一裝修公司重新裝修，提出反申索549萬元。案件早前審理後，高等法院法官今(3日)裁定裝修工程公司勝訟，凱莉山需賠償拖欠的款項。而凱莉山一方的反申索，法官裁定大部份敗訴，凱莉山只獲賠16800元。

涉紅磡及佐敦單位工程

原告緻匯設計工程有限公司，被告為Mount Kelly International Limited(下稱：凱莉山)。原告與凱莉山於2017年達成兩協議，原告替凱莉山的紅磡祥祺大廈B座地下和一樓，以及佐敦Austin Place地下一號舖，進行裝修工程。兩協議涉款約254萬元，原告指凱莉山拖欠181萬元。

凱莉山反指工程後有滲漏問題

凱莉山反指原告的工程有紕漏，如祥祺大廈單位在工程後，出現雨水滲漏問題。凱莉山稱需另找裝修公司重新裝修，裝修期間亦未能營業，向原告提出反申索549萬元。

官指漏水問題非因原告工程引致

法官在判辭指，凱莉山的抗辯和反申索都未能證實，甚至誇大。如祥祺大廈的漏水問題，法官指非因原告的工程引致，故只批准凱莉山可獲涉案專家費用的16800萬元，並裁定原告可獲賠181萬元。法官亦裁定，凱莉山需向原告支付訟費。

案件編號：HCCT72/2018