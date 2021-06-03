民安處將安排去年7.1後加入成員簽效忠聲明　鼓勵前線接種疫苗

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-06-03 13:50

公務員事務局早前宣布，要求在2020年7月1日或之後按非公務員聘用條款聘用的政府僱員簽署聲明，表明擁護《基本法》、效忠香港特區、盡忠職守和對特區政府負責。 據了解，民安處今日（3日）發出內部通告，將安排相關人員簽署聲明，民安處亦配合政府「以接種疫苗取代定期檢測」計劃，鼓勵在檢疫中心及檢疫酒店當值的前線人員打針，否則要「兩周一檢」，未有遵從成員將不再獲安排到檢疫設施執勤。 《香港01》正向民安處查詢。

據知，民安處將安排2020年7月1日後加入民安隊的長官及隊員簽署聲明。（資料圖片／政府新聞處圖片）

據悉，民安處將根據公務員事務局要求，安排2020年7月1日後加入民安隊的長官及隊員，簽署擁護《中華人民共和國香港特別行政區基本法》、效忠中華人民共和國香港特別行政區、盡忠職守和對香港特區政府負責聲明，相關成員會收到民安處發出的信件。

無打針或檢測不再獲安排在檢疫設施執勤

政府正推動前線人員「以接種疫苗取代定期檢測」，據知，由於民安隊前線工作人員會參與管理檢疫中心及檢疫酒店，民安處亦發出內部通告，鼓勵人員接種疫苗，否則需要每兩周進行一次鼻腔和咽喉合併拭子樣本測試，民安處將於6月及7份在總部安排人員檢測，人員亦可選擇到社區檢測中心檢測，如人員未符合上述要求不再獲安排在檢疫設施內執勤。

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