中大醫學院黃至生︰預期未來接種率仍低　發布資料是好好的強心針

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-06-04 09:15

近日社會各界響應港府推動疫苗接種計劃，為已接種的市民提供多種優惠及大抽獎。中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院教授今日（4日）於港台節目《千禧時代》表示，發現僅四分一受訪者，預備於未來半年接種疫苗。他亦建議，政府可發布更多資料，「當市民明白副作用機率好低，係好有效減低感染機會，係好好嘅強心針。」 黃續指，受訪者對社會部分人，認為他們應強制接種疫苗的分數特別高，例如警察、消防員、外傭、較多接觸大眾的職業等。他認為，不能使用過於極端的方法吸引市民接種，如坊間提議接種疫苗送1,000元為例，「呢個公帑使用係比較擔心

中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院黃至生。（中大醫學院提供）

黃至生於節目中表示，於今年4月23日至5月8日，調查市民對接種疫苗的取向，發現僅四份一受訪者，預備於未來半年接種疫苗。因此他預期未來的接種率仍維持低位，認為政府對此情況須改變策略。

黃續指，受訪者不願意接種的原因，主因是得悉有1至2宗嚴重副作用的個案、身體敏感、冀等待更好的疫苗等。他建議，政府可發布更多資料，「當市民明白副作用機率好低，係好有效減低感染機會，係好好嘅強心針。」

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黃亦分析指，多重誘因或會令市民更踴躍，如放寬隔離、商業活動、疫苗假期、疫苗氣泡等誘因讓市民享用。他亦建議政府可加強社會教育，如安排醫生及護士在社區進行一對一的輔導，評估市民身體狀況是否適合接種，並了解市民不接種的原因。

政府本周二起，只公布與疫苗有關聯的死亡個案。黃至生認為做法可了解，認為公布疫苗與死亡有關聯的個案才須公布。「冇潛在關係全部公布，會做成資訊大混亂，公眾好見到好多無關聯個案會有誤會，令佢地唔想打，係值得鼓勵。」

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黃續指，受訪者對社會部分人士，應強制接種疫苗的分數特別高，例如警察、消防員、外傭、較多接觸大眾的職業等，相信受訪者希望該批職業提高接種率，以保護社會及未能接種疫苗的市民。

不過黃認為，透過抽獎等方式吸引市民接種，確實與醫學倫理帶有衝突，因此建議不能使用過於極端的方法。他指國際上的學者亦不贊成以金錢作誘因，認為當社會教育無效時，才使用的最後策略。他舉坊間提議接種疫苗送1,000元為例，「呢個公帑使用係比較擔心。」