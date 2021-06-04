教協批公社科收窄自由討論　斥思考單一︰唔了解問題點為國家貢獻

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-06-04 11:04

高中公民及社會發展科今年9月在中四級推出，教育局本周三（2日）公布有關課程及評估指引。教協理事、中學副校長張銳輝於電台節目《千禧年代》批評現時公社科課程內容「寫死」，以官方想法作為教學方向，自由空間收窄。他觀察到，現時僅得單一角度，如肯定內地改革開放的成就，亦沒有批評香港政制的空間，形容為「單一貫輸式」教學。 張亦指，新學年即將於9月開學，教師在沒有教材的情況下，準備時間倉促，「新一年中四同學要讀，對老師學生係咪負責任嘅做法呢？」

教協理事、中學副校長張銳輝。（陳映彤攝/大學線授權使用）

張銳輝於電台節目表示，公民與社會發展科課程和評估指引是難以釋除疑慮。他指，以往通識科專業自主空間較大，令師生可探究當代議題，批評現時公社科課程內容「寫死」，以官方想法作為教學方向，自由空間收窄，具體指引亦沒有改變。

張續批評，一直以來的探討方向為多角度思考，但現時觀察到只得單一角度，如肯定內地改革開放的成就，亦沒有批評香港政制的空間，形容為「單一貫輸式」教學。他解釋，過去的課程大綱係以開放性的問題開展，例如改革開放對國民的影響，同樣可正面或負面探討，內地亦不否定仍有問題有待解決。「如果我哋要裝備下一代為國家貢獻，佢唔了解問題又點為國家貢獻呢？」

而指引中亦要求，教師不應以仍在發展當中的事件或議題，作為探究的題材。張質疑，一帶一路、大灣區等政策仍未完結，而香港政制亦在不斷發展中，行政長官仍未達至《基本法》普選的要求，他認為該指引屬「政治正確」，若不建議在課程討論是互相矛盾。

張銳輝指，課程指引對老師帶來壓力及威脅，指「紅線」位於教育局手上。（資料圖片）

張亦斥，課程指引對老師帶來壓力及威脅，指「紅線」位於教育局手上，老師處於高風險的狀態。同時，新學年即將於9月開學，教師在沒有教材的情況下，準備時間倉促，「新一年中四同學要讀，對老師學生係咪負責任嘅做法呢？」

張亦指，以往教育局鼓勵教師憑個人專業準備教材，不過現時課題壓力較大，相信教師亦不敢冒險處理，或不按順序教學，如先教授單元三的全球討論。「最現實問題，當課程寫得咁死，咁多紅線，老師一定會擔心。」

何漢權舉內地改革開放為例，認為開放40年確實是偉大成就，質疑為何需二元對立討論。（資料圖片/鄭子峰攝）

教育評議會主席何漢權則表示，公民與社會發展科不一定二元對立，強調任何科目能以「五部曲」作教學。第一為必須事實，第二在事實支撐下談道理，第三談個人感受及意見，第四為明思辨（即批判性思考），第五為正向思考。他舉內地改革開放為例，認為開放40年確實是偉大成就，質疑為何需二元對立討論。「唔通結論否定國家成就咩？係難為到學生，亦苦到老師咋喎。」

至於教師須自行準備教材，何亦批評「政策追唔到改變」，期望當局能加快評審教科書。他指，花3年準備教科書為不能夠接受，但提早一年則沒有問題，「冇書教老師好痛苦。」

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