DSE改規則　2024年起考第8科不設限　公社科「肥佬」證書不顯示

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-06-02 22:35

中學文憑試(DSE)將有新應考規則。DSE常設4科必修科，以往考生最多可應考8科，但第8科只限指定科目。考評局昨(1日)向全港中學校長發出通函，公布最新考試規則及評核大綱修訂，由2024年度起，報考8科將不再設有限制，可以自由選擇科目配搭，如除了中英數及公民與社會發展科外，其餘4科可以是物理、化學、生物及中史、歷史或地理等，毋須必須選音樂、體育或外語。 除此以外，即將於今年9月取代通識科的「公民與社會發展科」，亦將於2024年首次考試起，更改等級顯示方式，考生考獲「未達標」成績，只列於成績表上，而不會列於中學文憑試證書上。

由2024年度起，DSE考生報考8科將不再設有科目限制，可以自由選擇科目配搭。(資料圖片)

原定第8科只限修讀音樂體育或外語

考評局更新未來三屆DSE的考試規則及甲類科目評核大綱修訂內容，並已於昨日送達通函至各全港中學。

目前規定除4科必修科外，考生需選修其他科目最少一科，上限是合共8科。不過，報考8科有指定限制，必須是甲類學科中的倫理與宗教、音樂、體育或視覺藝術，或是乙類學科應用學習科目，或是丙類學科中其他語言科。

根據通函所示，由2024年起，將移除有關限制，考生即使報讀8科，4科選修科不定只定科目，可任意從甲、乙及丙三個學科任何類別中挑選。

今屆僅104名考生考8科

翻查資料顯示，本年應屆文憑試考生有52,131人，當中學校考生佔43,994人。學校考生中，約70%報考「4+2」（即4個核心科目加2個選修科目），約20%報考「4+3」，報考8科者僅104名考生，未知新規則會否吸引更多人報考「全科」。

「公民與社會發展科」今年9月將取代高中通識教育科，成為4個核心科之一。由2024年度起，倘考獲「未達標」成績的考生，有關評級將不會列於證書上。(資料圖片)

公民與社會發展科成績「未達標」不列證書

此外，「公民與社會發展科」今年9月將取代高中通識教育科，成為4個核心科之一，2024年首次進行考試。考評局通函指，公社科將採用一級制評級，科目成績將以「達標」或「不達標」匯報。倘考獲「未達標」成績，只列成績表，不會列於證書上，與缺席科目、不予評級的甲類科目等做法「睇齊」。