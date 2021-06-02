公社科強調多用官方資料　引相片不可誇張　刪「權威意見非定論」

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-06-02 22:19

高中公民及社會發展科今年9月在中四級推出，教育局今日（2日）公布有關課程及評估指引。對比新舊指引的「學與教資源」部分，在教師設計和運用教材的「主導原則」一項新增不少要求，包括指多採用及參考官方機構提供的資料；採用相片及漫畫應與課文配合，「不可過於誇張」；關於憲制秩序，必須參照《憲法》、《基本法》及《香港國安法》及相關法律文件。

至於舊指引提及，「官方的觀點應與來自非政府組織、民間團體和獨立人士的觀點互相衡量」，及「任何權威性的專業意見均應被視為分析某一議題的眾多角度之一，而並非最後的定論」則全被刪走。

高中公民及社會發展科今年9月在中四級推出，教育局今日公布有關課程及評估指引。（資料圖片）

舊指引稱官方觀點 應與非政府組織等意見互相衡量

以往通識科不用教科書，課本也毋須送審；公社科則設官方教材，教科書亦須送審。對比新舊課程指引的「學與教資源」部分，舊指引曾稱，書籍、期刊、報告、文件等文本資源都是學科重要的學與教資源。

不論是本地或是全球的官方文件或報告，對研習當前持續討論的議題，都是重要的資料來源，可以提供有關本地社會以至全球最新發展的各項資訊。但指引強調，「官方的觀點應與來自非政府組織、民間團體和獨立人士的觀點互相衡量」，而「任何權威性的專業意見，均應被視為分析某一議題的眾多角度之一，而並非最後的定論。」不過，新課程指引則刪走上述有關採用「文本資源」的建議部分。

相反，在教師設計和運用教材的「主導原則」一項新增不少要求，包括多採用及參考官方機構和具公信力組織所提供的資料；採用插圖如相片及漫畫，應與課文配合，不可過於誇張；關於憲制秩序，必須參照《憲法》、《基本法》及《香港國安法》及相關法律文件。

另外，又重提國安教育行政指引要求，有關《憲法》、《基本法》教育及國家安全教育的校本學與教資源，存檔年期不應少於兩個學年，方便學校管理層或教育局有需要時查閱相應的資料。