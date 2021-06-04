東鐵線換信號系統及新列車　4個月出現27次逾8分鐘延誤　5月佔7宗

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-06-04 13:55

東鐵線於今年2月6日起更換新信號系統，9卡列車亦跟隨投入服務。港鐵總經理（沙中線及高速鐵路）周蘇鴻指，新信號系統及列車投入運作後，曾出現27次超過8分鐘的延誤，5月佔了7宗，均涉及新列車的問題，指系統已慢慢改善，「畀一啲時間我哋」。港鐵目標今年內進行測試並完成法定檢測，未來幾個月可理順問題。

為配合東鐵線伸延過海，港鐵將逐步更換12卡車至9卡車，至37組列車更換完成。（張浩維攝）

周蘇鴻指，現時有12列新9卡列車已到港，當中有8列已投入服務。他指，新車正逐步投入服務，磨合期會較長，5月內的7宗延誤，均與新列車有關。他說，新系統及新列車於今年2月運作至今，共有27宗超過8分鐘的延誤，但最近兩個月的事故，已較新系統投入的首兩個月減少，「係慢慢落緊嚟」。

他指，目標今年會進行「Integrated test（綜合測試）」，年底亦會開始法定檢測，未來數個月會理順信號系統及列車問題。

會展站上蓋原擬建會展中心，但去年《施政報告》稱涉技術困難，決定把用地轉作其他用途。(資料圖片)

東鐵過海段關鍵工序延遲兩季 正追趕進度

政府去年決定放棄使用會展站上蓋建新會展中心，運房局副秘書長（運輸）葉李杏怡表示，會展站上蓋現時未有替代方案，但不影響會展站工程。周蘇鴻亦指，會展站現時工程進度不是太大關注，主要是新軌道接駁及信號系統兩個關鍵工序影響進度，而現時新軌道接駁進度已超一半，預計10個紅磡至旺角東站關閉日已進行4個，希望今年10月前可完成，並預計今年第3至第4季，東鐵過海段可全線通電測試信號系統。

港鐵行政總裁金澤培指，現時關鍵工序遲了兩季，正常來說整個項目都會延遲兩季，但「我哋冇放棄，希望追得一日得一日」，追趕進度非常困難，會盡快完成評估進度向議員報告。

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