東鐵線新系統又出事　行車時控制中心指失去控制　歷時30秒未停車

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-03-03 18:33

東鐵線新信號系統投入服務近一個月，期間不斷發生事故，早前被揭工程車「假衝燈」約20次；系統又誤判列車距離。《香港01》接獲消息指，昨日（2日）大約下午5時，即行車期間，車務控制中心向所有東鐵線列車指「失去control（控制）」，歷時大約30秒。消息人士指，當時行駛中的列車未有暫停，認為即使系統可支援繼續行駛，但安全起見，應即時暫停運作。《香港01》正向港鐵查詢。

▼9卡列車通車情況▼

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消息指，昨日約下午5時，執勤中的東鐵線車長都收到車控制中心的通知指：「控制中心失去control（控制）」，對方聲線緊張，但未具體透露詳情，當時行駛中的列車亦繼續運行。大約30秒後，情況恢復正常。

消息人士表示，多年前東鐵線亦曾發生相關問題，但轉新信號系統後，首次發生同樣事件。消息指，理論上雖然仍可繼續行車，但以安全起見，應馬上停車，「（車長）唔知同前車距離幾多」，即使發生相撞的可能性不大，「但唔怕一萬，只怕萬一」。

▼新韓製9卡列車與原有日本製「千九」列車▼

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消息人士表示，暫未知控制中心遇到的具體問題，但之前「假衝燈」等問題，只出現在工程車；是次問題卻是於行車期間，發生在載客列車，問題嚴重，而且前線員工未收過指引，不知道同類情況應如何處理，只能隨機應變，令到承受的心理壓力更大。