撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-06-04 14:01

雌性唐狗在公路被撞死，六旬翁見狗屍後涉拿走其內臟袋走，女途人見狀曾出1百元求保狗隻全屍，老翁卻堅稱在清潔，最後被控企圖使用狗隻作食物罪，案件今(4日)在粉嶺法院裁決，裁判官指出，即使出於好心或有愛心的人，也不會徒手處理狗屍，質疑被告沒有清理現場的屍體，只取走內臟並不合邏輯，亦與老翁稱想保持地方清潔的目的不一致，故裁定罪成。裁判官又指市民必定知道本港禁食狗隻，這會影響公共衛生，並非無傷大雅之事，故判老翁入獄5天，但准緩刑1年。

被告張顯明（68歲，退休），被控一項企圖使用狗肉作食物罪，指他於2020年10月14日，在落馬洲青山公路新田段往元朗方向對面的行人路上，企圖使用一隻啡色成年雌性唐狗作食物。

女證人曾出百元求保狗隻全屍

報警的女證人早前供稱，她當日看到被告拖行狗屍，並在其體內拿出內臟放入膠袋，她於是給被告100元，要求他還狗隻全屍，並想索取該膠袋。被告在庭上解釋，他是出於好心，想清理屍體及環境，避免阻塞交通。

被告張顯明在粉嶺法院被裁定企圖用狗隻作食物罪成，判囚5天，准緩刑一年。(陳家怡攝)

女途人當日揭發事件經過。(詳看下圖)

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官質疑未一併清理屍體

暫委裁判官馮念偉裁決時指，被告無須取出狗屍內臟，即使有愛心的人也不會徒手處理，而會報警或致電動物機構。被告沒有清潔拖行狗隻造成的血跡，是不合邏輯和不一致。被告稱打算拿載有內臟的膠袋回家棄置，馮官質疑被告沒有一併清理留在現場的屍體，以及無即時棄於附近垃圾桶，和他稱想保持地方整潔不相符，裁定他罪名成立。

好心人不會接受市民金錢回報

被告表示案發時沒有手機，指狗隻橫屍路上有即時危險，故未有向相關機構求助，但馮官指他拖走狗屍時表現吃力，此舉亦是危險。至於被告稱他不為意而順手取走膠袋，馮官認為他前言不對後語，若他是好心或有愛心，他理應不會接受市民的金錢作回報。片段可見，被告與該市民交談，應其要求交出膠袋，時間不短，被告聽得懂對方說話，但他辯稱不明白對方所言。馮官指他庭上迴避問題，無如實作供。

求情稱明明做了好事感不服

被告親自求情時道「心不服，明明做了好事」。他現領取高齡津貼及傷殘津貼每月共3,500元，右手骨折退化，右腳因兩次交通意外而鑲鋼片。

官指食狗肉非無傷大雅的事

馮官提及《防止殘酷對待動物條例》和《貓狗條例》，指有聲音認為應提高罰則，近年社會關注保護動物生命。他指出，市民必定知道本港禁止食用狗隻，會影響公共衛生，並非無傷大雅之事，加上人類和狗隻的關係及情意結，認為防止牠們受不必要虐待，須予以阻嚇性懲罰。他續指，雖然狗隻意外身亡，被告沒有屠宰、本案不涉商業及非法手段，但仍屬於嚴重，須判處被告監禁，考慮到被告身體狀況，決定判囚5天，緩刑1年。

案件編號：FLCC386/2021