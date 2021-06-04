14隻走私極瀕危輻射龜獲救　充公後轉送德國柏林動物園保育

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-06-04 14:06

嘉道理農場暨植物園今日（4日）公布，14隻本港非法野生動物貿易救出的輻射龜（Astrochelys radiata），獲該園野生動物拯救中心安排下，已於今年4月26日抵達德國柏林動物園（Tierpark Berlin），參與保育繁殖和教育計劃。 該園表示，輻射龜屬於極度瀕危物種，2019年有走私客將55隻輻射龜和兩隻同屬極度瀕危物種的犁頭龜（Astrochelys yniphora）置於行李中，活龜更被膠紙綑綁四肢令其無法移動。嘉道理農場指，該批走私龜中，現時仍為其餘41隻在全球尋找合適的永久居所。

嘉道理農場表示，在2019年9月外籍走私客將市值34萬港元的57隻極度瀕危龜隻，置於行李中，從非洲科摩羅島出發，其後在香港國際機場被海關截獲和充公，相關龜隻則被轉送到嘉道理農場野生動物拯救中心接受短期照顧。

該園指，有關龜隻到達時，大部分均體重過輕，其中一隻更腿部受傷。據估計，龜隻是被不法之徒在野外捕捉，以應付國際寵物貿易的需求。

涉事走私客被判刑後，嘉道理農場積極為龜隻尋找永久居所。惟受全球新冠肺炎疫情影響，航空運輸變得困難。該園動物保育部部門主管艾加里博士表示，於今年4月26日，該園成功安排14隻輻射龜往德國柏林動物園，參與保育繁殖和教育計劃，而柏林動物園負擔航空運輸的費用。

香港海關2019年9月在香港國際機場檢獲57隻懷疑瀕危物種活龜，活龜更被膠紙綑綁四肢令其無法移動。（政府新聞網圖片）

嘉道理農場仍為其餘41隻走私龜 尋找合適永久居所

而其餘的41隻龜，嘉道理農場指仍在全球尋找合適的永久居所。而早前亦曾安排輻射龜到澳洲三所動物園參與保育計劃，包括達令道恩斯動物園（Darling Downs Zoo）、珀斯動物園 （Perth Zoo）和摩哥動物園（Mogo Zoo）。嘉道理農場希望，未來的調查將揭露相關非法活動的組織者，而不單是針對運輸人員。

輻射龜原生於馬達加斯加南及西南部的多刺森林區，壽命可超過50年。輻射龜在世界自然保護聯盟《瀕危物種紅色名錄》中，被列為「極度瀕危」物種，代表如物種生存威脅沒有減少，可能於10年內絕種。