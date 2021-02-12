牛年新年｜嘉道理農場派員赴柬埔寨保育野牛　助解決人類威脅

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-12 00:19

牛年到，年近歲晚卻發生水牛嚴重受傷事件。日前（7日）在大嶼山貝澳泳灘一頭水牛被發現全身多處割傷，性器官受傷，陰囊被劃破。揭發事件的大嶼山愛護水牛協會則不排除人為因素，如非有人施虐，亦與水牛棲息地遭人佔用露營有關。

其實，世界各地更有不少野牛，每日面臨被狩殺威脅，有滅絕危機。當中，柬埔寨野牛更於七十年代以後，於世上銷聲匿跡，而菲律賓的民都洛水牛、中南大羚均被評定為極危。嘉道理農場東亞協調專員陳輩樂憑着在東南亞保育野牛多年的經驗，將於下文詳細講解現存野牛的情況。

柬埔寨東部平原生態區的落葉龍腦香林，為東南亞面積最大的罕生森林。（嘉道理農場提供）

南大羚非羚羊 其實是牛？

其實，除了本港流浪家牛備受動保團體關注外，世界各地更有不同品種的野牛，正面臨滅絕的危機。嘉道理農場東亞協調專員陳輩樂表示，在科學的分類上，家牛包括水牛與黃牛，與野牛並非同一個物種。即使兩者的膚色相近，但野牛的體形比家牛龐大，角的弧度較彎。其特徵為長有不能脫落的角，他舉中南大羚為例，雖然外貌與羚羊相近，卻是屬於牛科動物。「名都話咗畀你聽似羚羊，但其實佢係一隻牛。」

本港家牛是混種牛

陳輩樂指，雖然香港在近代史上，並無任何野牛出沒的記載，但說到3,000年前的古代，其實華南地區還有野象、犀牛等出沒，估計野牛也會是其中一員。而廣東西部於幾百年前，仍有印度野牛的記載。他指，翻查文獻，本港家牛亦可能於古代，曾與爪哇野牛混種，因此無法分辨野牛和家牛的分別，亦情有可緣。

柬埔寨野牛70年代銷聲匿跡

「大家可能諗，牛食草嘛，應該冇咩好保育。」非也非也，事實上亞洲共8種野牛的現存情況，並不容樂觀。其中菲律賓的民都洛水牛、中南大羚均被評定為極危，科學家更估計柬埔寨野牛已經滅絕，於70年代後已銷聲匿跡。或許，正因野牛與家牛過於相似，一直不受科學家及大眾關注。

非法狩獵、砍伐樹林、戰爭等威脅野牛生存

陳解釋，亞洲大部分國家仍處於發展中的階段，生態環境管理欠佳，非法砍伐森林、非法開礦、山火等行為，均威脅野牛的生存。例如，因野牛長有雄壯的角，反而惹來視狩獵為娛樂的獵人，千里迢迢從海外到森林狩獵野牛，只為斬首後製成牛角標本；偏遠山區的村民喜愛捕獵野牛進食，亦威脅牠們的生存，「佢哋覺得打隻牛好過打隻雀仔嚟食，成條村都可以餵飽，所以係非常受歡迎。」

戰爭亦是令野牛滅絕的原因之一，陳輩樂表示，曾有美國科學家於70年代，在柬埔寨拍到一群柬埔寨野牛與爪哇野牛一同遷徙。然而，當時越南和柬埔寨分別爆發內戰，野牛首當其衝，成為士兵及村民果腹的食物，而炸彈亦無情摧毀牠們的棲息地，最終導致柬埔寨野牛至今再無蹤影。

嘉道理農場2017年受邀到柬埔寨保育爪哇野牛

幸運地，嘉道理農場於2017年，被海南省農業廳邀請到柬埔寨桔井省的經濟特許地，開展生物多樣性的保育工作。陳輩樂指，柬埔寨東部平原生態區的落葉龍腦香林，為東南亞面積最大的罕生森林，面積與大嶼山相若，由於該平原的樹少草多，棲息全球過半數、約4,000隻爪哇野牛。更有科學家指出，當地大型草食動物群之豐富，可媲美非洲大遷徙。

因此嘉道理農場每年派遣隊伍到當地考察，安裝了大量紅外線照相機，驚喜發現除了爪哇野牛的種群外，更存在葉猴、綠孔雀的瀕危動物。陳輩樂表示，爪哇野牛重達800公斤，肌肉量發達，成年公牛的頭部轉為灰白色，首領的全身更會變為烏黑色。

惟當地砍伐的情況嚴重，嘉道理農場團隊聯同當地合作伙伴組建森林巡邏隊，成功趕走數百個非法砍伐者，檢獲大量槍支及伐木工具。同時，團隊亦在當地向村民宣傳教育，找來藝術家與小童畫壁畫，期望從中拉近關係，為新一代留下保育的種子。

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每月250元美金薪聘用砍伐者成為護林者

但陳認為，趕走砍伐者為治標不治本，「要畀條生路佢先得，如果佢傳統係砍樹打獵，咁佢點搵食呢？」因此，團隊亦邀請生態農業專家，按當地農產的需求及氣候土壤，期望向村民提供另類生計，減少依賴破壞生態來獲取收入。他更指，下一步將教育村民養殖雞隻和蜜蜂。

陳續指，「有一招最使得，係請砍木頭嘅人由破壞者變成保育者。」他透露，團隊以每個月250元美金，聘請了多名砍伐者保護樹林，若他們勤力巡邏及遞交報告，更可獲數十元美金的津貼。「目的唔係拉佢哋坐監，更重要係了解佢哋點解成日砍樹。好多時去到見到一大班砍木頭嘅人，攞住油鋸同斧頭，只能夠用燦爛嘅笑容融化佢哋。」

村民對野牛習以為常︰佢哋唔知隻牛咁罕有

此外，嘉道理農場更於中國雲南西雙版納保育印度野牛，雖然印度野牛歸類於易危動物，但在中國卻數量稀小。陳輩樂指，印度野牛是動物界的「健美先生」，身高達2.2米，體重更達1噸。同樣地，根據保育情況不同，團隊於當地為護林員提供培訓，亦在路口設立宣傳標語，並建立野牛保護地，以確保有足夠的草地令野牛飽腹，減少與村民發生衝突。「對村民嚟講日日見到佢，食晒我田啲嘢，佢哋唔知隻牛咁罕有。」

不過，新冠肺炎疫情除了影響香港市民的生計外，亦阻礙保育團隊前往柬埔寨、西雙版納繼續保育工作。陳輩樂希望，疫情能夠盡快退卻，讓團隊盡快返回當地跟進野牛的保育。他更指，只要人類不再獵殺野牛，並保護其棲息地，相信不需人工繁殖，野牛亦能恢復一定數量。「野牛一年一胎，一胎一隻，只要人類唔獵殺佢，估計佢恢復速度係好快。」