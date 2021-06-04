新冠肺炎．6.4｜無源頭不明個案42日　突爆天水圍少女帶變種病毒

撰文： 林穎嫺 鄭翠碧 李恩慈 歐陽德浩 鄭秋玲 鄧穎琳 梁煥敏 最後更新日期： 2021-06-05 02:22

新冠肺炎疫情繼續放緩，周五（４日）僅新增一宗輸入確診個案，本地繼續「零確診」。不過連續41日沒有本地源頭不明個案有可能「斷纜」，消息稱17歲少女初步確診，5月29日曾到灣仔會展舉行的香港國際教育展。 港府周四公布，批准降低接種復必泰的年齡至12歲，下周初將公布青少年的打針安排。

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▼6月4日強制檢測學校及處所名單▼

染變種病毒少女上周六教育展後到旺角敏華冰廳 同場人士強制檢測

【00:21】食物及衞生局強制檢測公告也公布，四間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，有一間學校及另外三間學校的指明級別亦被納入強制檢測公告。根據現行做法，衞生防護中心會直接向須強制檢測的學校提供糞便樣本瓶和深喉唾液測試樣本收集包。有關學校為：

馬鞍山迎海3期學之園幼稚園暨雙語幼兒園(迎海)；粉嶺嘉福邨聖公會嘉福榮真小學二年級；灣仔肇輝臺高主教書院小學部六年級；屯門興富街保良局志豪小學一年級。

任何在5月22日至6月4日期間曾身處上述學校或屬指定小學的年級師生，須於6月6日或之前接受檢測。受檢人士若在6月2日至4日期間已進行檢測，或已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

灣仔肇輝臺高主教書院小學部六年級師生須強制檢測。（學校網站）

▼5月29日香港國際教育展▼

+ 10 + 10 + 10

6月5日【00:05】確診並帶變種病毒17歲少女行蹤曝光。食物及衞生局公布強制檢測公告，少女曾身處六個指明地方，相關人士須接受強制檢測。

任何在5月15日至6月4日期間曾身處天水圍伊利沙伯中學舊生會湯國華中學超過一小時的人士（包括但不限 於全職、兼職和替假員工、學生及訪客）；

任何在5月29日（上周六）曾身處香港會議展覽中心1C展覽廳第27屆香港國際教育展超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）；

任何在5月29日下午6時至8時期間曾身處旺角通菜街187號地下寵物店Little Boss 的人士（包括但不限於全職、兼職和 替假員工及訪客）；

任何在5月16日、23日或30日曾身處屯門震寰路3號德榮工業大廈15樓306室超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）；

任何在5月29日下午7時至10時期間曾身處旺角通菜街162號地鋪敏華冰廳的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員 工及訪客）；

任何在5月29日下4時至6時期間曾身處香港會展廣場商場地下Deutsche Schenker-Gruppe HK的人士 （包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）；

以上人士須於6月6日或之前接受檢測。受檢人士若在6月2日至4日期間已進行檢測，或已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

變種病毒｜天盛苑盛譽閣晚上圍封強制檢測 住户憂被圍困多日

【23:31】本港新冠肺炎疫情死灰復燃，42日無本地源頭不明個案今日（4日）斷纜，一名居於天水圍天盛苑盛譽閣的17歲少女初步確診，並帶有N501Y變種病毒株。她所住的大廈今晚8時被圍封，全幢住户須接受強制檢測。

有盛譽閣居民在傍晚購買大量日用品及糧食回家，亦有住户表示，擔憂變種病毒的傳播力強，並「最驚要困住我10幾日」。

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58歳男子中風離世 死前11日打新冠疫苗 專家委員會指與打針無關

【23:12】衞生署公布於5月17日至5月30日期間，接獲醫管局呈報48宗接種者需要住院治療的報告，及四宗由私家醫院呈報的接種者需要住院治療，涉及27名男士和25名女士，年齡介乎22至81歲。

於此段期間，醫管局提供了有關一宗最初於5月24日呈報的住院個案的最新資料。這宗個案涉及一名58歲男子，他於5月28日因中風導致腦部死亡離世，離世前11日接種第二劑科興新冠疫苗，沒有臨床證據顯示事件因疫苗引起。根據臨床資料，專家委員會初步認為事件與疫苗接種沒有因果關係，有關個案將交由香港大學的「2019 冠狀病毒病疫苗安全監測計劃」進行分析。

於5月17日至30日期間，衞生署接獲一宗符合呈報嚴重異常事件準則的死亡報告。這宗個案涉及一名44歲女子，已於5月21日公布。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會在本周二（1日）會後公布，根據臨床資料及初步解剖發現死因是缺血性心臟病，專家委員會初步認為與疫苗接種無關。

新冠疫苗│2.8萬人打第一劑疫苗創單日新高 6人接種後不適送院

【22:10】政府公布疫苗接種展開99日，累計已為參與計劃的人士接種共約2,547,300劑疫苗，有1,471,900接種了第一劑，當中1,075,400也打了第二劑。截至今晚8時的過去24小時，共有約44,600人接種了疫苗和約29,100人預約了接種時間。

以打第一劑計，共有28,918人接種，創單日新高，較3月19日紀錄27,606人多約1,300人。總接種44,600人，則是歷來單日第三高。

昨日共有六宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中五人已經出院，一人未經診症自行離開醫院。

▼6.4天盛苑盛譽閣封區檢測▼

+ 6 + 6 + 6

【21:37】屯門醫院發言人今日（6月4日）公布：一名17歲女病人於六月三日因發燒、喉嚨痛和咳嗽到天水圍（天業路）社區健康中心（診所）求診。診所安排病人留深喉唾液樣本以進行2019冠狀病毒病測試，結果為陽性，其後收到衞生防護中心通知，病人的感染涉及變異病毒株。病人目前在屯門醫院隔離病房接受治療，情況穩定。

診所按既定感染控制程序進行接觸追蹤調查，職員均有按照指引穿戴合適個人防護裝備，期間沒有為病人進行任何霧化程序。一名醫生曾於診症時為病人檢查咽喉，為審慎起見，該名醫生被列作密切接觸者，需要接受隔離檢疫。

女生染變種病毒｜袁國勇：若不能堵截N501Y變種 或引發第五波

【20:35】消息稱一名17歲少女初步確診，屬本地源頭不明個案，驗出N501Y變種病毒。衞生署其後證實，該少女出現病徵，求醫接受檢測顯示呈陽性。

政府顧問專家、香港大學微生物學系講座教授袁國勇向《香港01》表示，若不能堵截N501Y變種病毒在香港的傳播，可能會引發第五波疫情，現時應更嚴守邊境措施，並加強追蹤，改善咽喉拭子採樣，並安排已打針人士接受抗體測試，以了解是否產生足夠抗體。

袁國勇指，若不能堵截N501Y變種病毒在香港的傳播，可能會引發第五波疫情，現時應更嚴守邊境措施，並加強追蹤。（資料圖片／羅君豪攝）

天水圍天盛苑盛譽閣突襲封區檢測 染變種病毒女生曾到屯門補習

【20:02】政府今日（6月4日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），自下午8時起限制在天水圍指明「受限區域」（即天水圍天靖街3號天盛苑P座盛譽閣）內的人士須留在其處所並接受強制檢測。政府目標是在明日（6月5日）上午約七時左右完成此行動。

【19:57】衞生署衞生防護中心今日（6月4日）表示，正調查一宗初步顯示涉及N501Y變異病毒株的源頭不明的初步確診本地個案。

個案涉及一名17歲女病人，居於天水圍天盛苑盛譽閣。她於6月2日出現包括發燒、流鼻水、頭痛和失去味覺等病徵，6月3日到天水圍（天業路）社區健康中心求醫，同日遞交深喉唾液樣本，結果呈初步陽性。衞生署公共衞生化驗服務處確認樣本對2019冠狀病毒呈陽性，並帶有N501Y變異病毒株（E484K和L452R則呈陰性）。



病人於天水圍天華路57號伊利沙伯中學舊生會湯國華中學就讀，並於屯門震寰路3號德榮工業出席補習課程。她曾於5月29日出席於灣仔博覽道1號香港會議展覽中心1C展覽廳舉行的香港國際教育展

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染變種病毒女生上周六下午到會展教育展 全日4000人次入場

【18:22】本地持續42日沒有錄得本地源頭不明個案，但即將被中斷。據了解，天水圍一名17歲女生今日初步確診，並帶有N501Y變種病毒，可能是本地首宗源頭不明變種病毒患者。

廠商會確認，該女生於上周六（5月29日）下午4時到訪在會展舉行的香港國際教育展，當日入場人次約4,000人，有使用「安心出行」掃瞄入場的人士，已收到強制檢測通知。

檢疫酒店｜銅鑼灣皇冠假日加入僅一天即爆滿 留學生回港困難重重

【17:41】本港新冠肺炎疫情緩和，臨近暑假，留學生返港潮又至，近日更逼爆指定檢疫酒店，出現「一房難求」的情況。政府於昨日（3日）新增兩間第四輪指定檢疫酒店，分別為香港喜來登酒店、香港銅鑼灣皇冠假日酒店。記者今日（4日）致電查詢，發現後者暑假期間、共98間酒店房已旋即爆滿。接線生回答整個暑假均再沒有房間可供預訂。至於其他中低價酒店，其6月份的房間亦接近爆滿，最近的預訂日期為7月中。

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初確診帶變種病毒女生居天盛苑盛譽閣 就讀湯國華中學須停課21日

【17:36】香港中華廠商聯合會（廠商會）今日（4日）接獲衞生署通知，一名初步確診女子曾於5月29日到訪「第27屆香港國際教育展」。根據資料，該名人士於當日約下午4時到達灣仔會議展覽中心會場。初步確診女子曾於5月29日下午4時到訪，全日入場約4,000人次。

賞你遊香港｜不足4日本地團換領完畢 旅發局︰月中公布第二階段

【16:48】旅發局早前宣布推出新一輪「賞你遊香港」活動，免費旅行團的名額增至2萬個。自6月1日上傳資料後，網頁今日（4日）公布，第一階段的旅行團已換領完畢，第二階段的資料將於本月中公布。

【16:48】據了解，初步確診17歲少女在5月29日出席灣仔會展的香港國際教育展，她到場時主禮嘉賓已離場。

【15:46】教育局發言人稱，局長楊潤雄已完成接種新冠疫苗。在5月29日中午時份，局長曾短暫出席假香港會議展覽中心舉行的香港國際教育展開幕活動，如有關活動涉及確診個案，將按照衞生防護中心的公布及指示處理。根據政府規定，已打針人士獲豁免強制檢測。

疫苗優惠｜恒隆員工接種率達七成獎$4,000 商場客消費獲$200禮券

【15:32】接種疫苗計劃在港推行數個月，商界近日為「谷針」助力，紛紛推出接種優惠。恒隆地產今日（4日）宣布推出總值逾港幣 1,000 萬元的措施。旗下員工於9月底前完成接種兩劑疫苗，可獲港幣1,000 元電子購物禮券及兩天有薪疫苗假期，若香港員工整體接種率於10底前達到七成，每人將額外獲得3,000元購物禮券。另外，如市民於9月底前完成接種兩劑疫苗，可在恒隆商場憑滿100元單一消費，獲發總值200元的恒隆電子購物禮券。

17歲女初步確診染變種病毒 「安心出行」通知5.29教育展人士檢測

【15:32】伊利沙伯中學舊生會湯國華中學發聲明稱，於6月4日（星期五）早上10時許，接獲衞生防護中心通知，該校一名學生初步確診，該學生最近回校日子為6月2日。學校需要向衞生防護中心提交由5月12日至6月2日曾經在校逗留超過2小時人士名單，並提醒有關人士需要強制檢測(編號P9405)。學校亦會由6月4日至6月24日停止面授課21天。消息指，中五女生住在天盛苑盛譽閣。

【14:16】衞生署衞生防護中心公布，截至六月四日零時零分，中心正調查一宗新增新型冠狀病毒確診個案，至今本港個案累計11 851宗（包括11 850宗確診個案和一宗疑似個案）。新增個案為一宗輸入個案，21歲女子，由奧地利抵港，入住西營盤華美達海景酒店。

▼5月29日香港國際教育展▼

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【13:56】據了解，17歲少女初步確診，屬本地源頭不明個案，驗出N501Y變種病毒。



【13:30】消息指，今天不設疫情記者會。

中大醫學院黃至生︰預期未來接種率仍低 發布資料是好好的強心針

【09:01】近日社會各界響應港府推動疫苗接種計劃，為已接種的市民提供多種優惠及大抽獎。中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院教授今日（4日）於港台節目《千禧時代》表示，發現僅四分一受訪者，預備於未來半年接種疫苗。他亦建議，政府可發布更多資料，「當市民明白副作用機率好低，係好有效減低感染機會，係好好嘅強心針。」

黃續指，受訪者對社會部分人，認為他們應強制接種疫苗的分數特別高，例如警察、消防員、外傭、較多接觸大眾的職業等。他認為，不能使用過於極端的方法吸引市民接種，如坊間提議接種疫苗送1,000元為例，「呢個公帑使用係比較擔心

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一度確診男警樣本有科興疫苗病毒株 袁國勇：診所污染樣本包

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民安處將安排去年7.1後加入成員簽效忠聲明 鼓勵前線接種疫苗

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▼曾逗留內地及澳門抵港人士的檢測安排▼

▼5月31日政府公布「全城起動 快打疫苗」行動▼

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昨日總覽：新冠肺炎．6.3｜復必泰疫苗接種年齡降至12歲 下周初公布詳情

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