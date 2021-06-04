男生旺角叫囂阻礙交通罪成　官稱若輕判或致其他程序　判囚3星期

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-06-04 17:49

去年5月有網民發起反國歌法及國安法示威，20歲男學生涉在旺角堵路叫囂，早前被裁定在公眾地方或交通造成阻礙罪成。辯方指案發於電光火石間，影響交通時間短暫，無構成實際危險，所呼籲的堵路亦沒有發生，只淪為口號。他今（4日）於九龍城裁判法院被判監禁3星期，裁判官指判刑過寬引致其他程序，或加重被告負擔

被告李澤楠（20歲，學生），被控一項在公眾地方或交通造成阻礙。指他於2020年5月27日在旺角花園街及山東街交界，站在馬路上阻礙交通，可直接造成或導致公眾地方、運輸或交通受損或阻礙。辯方曾質疑警員未能確認被告叫囂，着人掉垃圾到馬路。裁判官稱警員與被告相距2米，警員一直注視他並截停，能辨認被告身份，故裁定他罪成。

決定發奮不辜負母親

辯方今庭上求情指，被告3歲時和父親分開，與母親、兄長相依為命。被告生性和品格良好，有做兼職賺錢給予家用，老師對其印象很好。被告已還柙14天，他親自撰寫的求情信中表示，已反思自己做錯，後悔不已。他和哥哥決心發奮，不要辜負母親。

見母變憔悴後深切反省

被告稱他還柙期間，母親每天到壁屋監獄探望，變得憔悴，他深切反省犯案對其身邊的人的影響，令母親難受。被告老師及家人形容他是溫馴和尊師重道，沒因家庭狀況自暴自棄，現於台灣就讀酒店管理。

曾呼籲堵路卻沒有發生

辯方指案發於電光火石之間，影響交通時間短暫，無造成實際危險，所呼籲的堵路亦沒有發生，只淪為口號。辯方續指，控方選擇較輕的控罪，望法庭考慮被告已還柙14天，加上他沒有案底，如非社會氛圍不會犯案，予以輕判。

官指判監是唯一合適判刑

裁判官梁嘉琪判刑時指，案發在聚集人多的旺角，防暴警員叫市民離開，被告卻慫恿他人堵路。考慮被告已還柙兩周，及其背景報告的內容，以及被告的年紀和態度等，認為須判處阻嚇性及懲罰性的刑期，指刑罰過寬或會導致其他程序，加重被告負擔。認為監禁是唯一合適刑罰，判處被告監禁3星期。

案件編號：KCCC2963/2020