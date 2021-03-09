兩修例案被告上訴駁回　官重申需考慮市民利益　年輕者入獄屬選項

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-03-09 20:26

中年倉務員於2019年11月的屯門反修例示威中，走出馬路後遭防暴警截停時，推開對方。他被裁定抗拒警務人員罪成，遭判監4星期。他就定罪和判刑向高等法院提出上訴，早前被駁回。法官彭寶琴今(9日)頒發判辭，解釋理據，指法庭判刑時需考慮整體環境，以及對警員可能帶來的危險。彭官認為，判囚四星期不但無不恰當之處，還可說是較寬大處理。

此外，一名港大生因堵路被判囚兩月被告，其上訴亦遭駁回，彭官重申，要考慮市民大眾整體利益，即使犯罪者年輕，判監也是恰當選項。

倉務員曾鏡光（48歲）於2019年11月10日，在屯門被截查時不合作，推開警員。他被裁定抗拒警務人員罪，被判囚4星期，其上訴早前已被駁回。

對於上訴方早前質疑，原審裁判官未有充分處理兩名作供警員，其證供的分歧。惟彭官在判辭指，事件發生於電光火石之間，正如裁判官所指，兩名警員由截停至制服上訴人，大約是20、30秒的時間，不能把所有動作巨細無遺地表述，是可能理解。

襲警囚4星期算寛大

此外，上訴方指原審的量刑過重。惟彭官指，本案嚴重之處，並不只是涉案的幾十秒行為。法庭需考慮當時的整體環境，以及上訴人的行為對當時執行職務的警員，可能帶來的危險。

彭官指，上訴人指罵準備撤退的防暴警員，又反抗制服他的警員。彭官認為四星期的量刑基準，不但無不恰當之處，還可說是較寬大處理，彭官因此駁回其上訴。

高院兩宗修例相關案件的上訴均被駁回。（資料圖片）

港大生妨擾罪被駁回

此外，香港大學護理系學生鄭塏臻(20歲)，涉於2019年11月11日在大埔公路用防撞桿堵路。他被裁定公眾地方造成妨擾罪成，被判囚兩個月。他就定罪及判刑均提出上訴，早前被駁回，彭官今亦頒發判辭，解釋理據

需考慮市民大眾整體利益

彭官在判辭中同意原審裁判官所指，對年輕初犯者作出監禁的判罰是最後的選項，但為了保障市民大眾的整體利益，法庭需要判處具阻嚇作用及懲罰性的判刑時，即使是年輕初犯者，即時監禁亦是恰當的選項。

法官不認為兩個月的監禁，是明顯過重，遂駁回上訴。

案件編號：HCMA258、367/2021