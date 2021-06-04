香港凱莉山學校陷財困　下周一起停面授　退學可退回6月學費

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-05 02:52

香港凱莉山學校（Mount Kelly）近月屢傳財困消息，教師被拖糧。據悉，校方今日（4日）下午去信家長，承認學校面臨財政困難，與教育局磋商後，決定下周一（7日）起暫停面授課堂，改為「有限度網上學習」，以待學校重整架構。 校方希望8月底開展新學期時能重回正軌，而本月學費可帶至下一個學年，表明將退學的學生則可獲退款，惟詳情要待學校架構重整完成後才會公布。

香港凱莉山學校去信家長指，學校面臨財政困難，下周一（7日）起暫停面授堂。（資料圖片）

學期餘下課時改「有限度網上學習」

香港凱莉山學校以電郵去信家長指，過去一年的社會事件和疫情停課，對學校發展構成「相當大的影響」，坦承學校必須先解決財務狀況問題，與教育局磋商後，決定下周一起暫停面授課堂，學期餘下課時將改為「有限度網上學習」，學生未來幾周會進行專題研習；教師亦會上載學習活動至網上平台，讓學童在家中完成；在「「關鍵學習階段（key stage）」，教師亦會與學生透過Zoom舉行周會，藉此與學生告別。

家長信續指，校方是基於三大因素決定停課，包括聘請專業會計師樓或律師樓重整學校架構，教育局建議已打針教師可享「疫苗假期」，以及使用交通銀行重整付款系統。校方形容此舉雖然會令家長、學生和職員深感難過，但希望學校能在8月24日新學期開展時重回正軌。

凱莉山學校原計劃2016年9月在屯門開辦學校，惟「國際學校」需預先獲教育局認可，學校最終放棄成為國際學校。（資料圖片）

本月學費可帶至新學年

校方表示，若學生已繳交本月學費，可帶至下一個學年，而已表明下學年退學的學生將獲得退款，惟校方在架構重整期間，校務處、招生處的職員將在家工作，家長只能以電郵查詢，而校方表明會在架構重整後才會發布其他詳情。

香港凱莉山學校4月已傳出拖教師薪金、欠租，又有家長投訴未能全額贖回債券，惟校方堅稱財政健全，並已「已妥善處理」薪金事宜；至於欠租「純屬溝通失誤所致」，亦已妥善處理。

惟日前校方再拖欠教師薪金，甚至有傳教師集體辭職，校方終承面臨財務困難、不斷虧損，但預料未來一至兩周可發放教師的4、5月薪金，更透露投資者將再次注資，強調「學校肯定會繼續營運授課」。