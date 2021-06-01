電話卡實名制│全港約有30間電訊商　個人名額可登記300張電話卡

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-06-01 20:39

政府預計於9月1日實行電話卡實名制，商務及經濟發展局局長邱騰華今日（1日）表示，經過公眾諮詢後，決定將個人及企業可登記的電話卡數目，由每間電訊公司3張放寬至10張及25張，強調市民或企業可以登記到100至200張電話卡。 商經局進一步回覆《香港01》查詢時指，本港約有30間電訊商提供電話卡服務。若按此說法，即每名市民最多可以登記300張電話卡，企業則為750張。

政府推出電話卡實名制，商務及經濟發展局局長邱騰華（右）料法例9月1日生效。（張浩維攝）

文件未有解釋電訊商資格

邱騰華在記者會上指出，市民或企業可以向不同的電訊營運商登記電話卡，指市場上有四大營運商，另也有其他的網絡營辦商，相信市民可以登記到至少100至200張電話卡，也可以滿足企業的需求。

但介紹登記制度的文件上只列出「電訊商」，但未有解釋電訊商的資格。固定網絡營辦商、流動網絡營辦商，以及流動虛擬網絡營辦商服務是否包括在內，到底市面上共有多少間電訊商有電話卡提供且計劃在內呢？

▼1月29日，港府建議實行電話卡實名制▼

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企業最多可登記750張

商經局回覆指，電訊商是指有提供電話卡服務的電訊商，當中包括流動網絡營辦商、流動虛擬網絡營辦商及要約提供電訊服務類別牌照下的其他電訊商，現時合共約30間。30間電訊商中部分是其他電訊商的附屬公司，因應商業策略以不同品牌名稱提供電訊服務。

按此說法，即每名市民最多可以登記300張電話卡，企業則為750張。翻查通訊局的電訊服務供應商名單，除四大流動網絡營辦商，中國移動、HKT、和記和數碼通外，26間提供流動虛擬網絡營辦商，如中國聯通、中港通等，與22間要約提供電訊服務類別牌照下的自由鳥、現代電訊(香港)等均受規管。