香港製造｜邱騰華斥美國未盡責任修正︰唔係話大就可以一意孤行

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-06-05 12:25

美國於去年8月中要求香港製造並出口至美國的產品，原產地為不得再使用「香港製造」標籤。商務及經濟發展局局長邱騰華今早（5日）於商台節台表示，本港自去年12月開始，已有4個月的轉口、出口等貿易額達8,000億，創有記錄以來新高，打破2018年的紀錄。 邱批評，美國政府單方面使用行政命令，質疑明顯違反世貿規條，重申香港與內地並非相同的關稅地區，「世貿成員用非世貿規條，其他成員會看在眼內……164個成員無分大細，唔係話大就可以一意孤行。」

邱騰華指，所有參加郵輪公海遊的乘客及船員，都要完成接種疫苗，倘船上有疑似個案，會立即腰斬行程並返航。(盧翊銘攝)

近月貿易額創有記錄以來新高

邱騰華於節目中表示，全球處於極其擔憂的局面，疫情下未見經濟全面復甦的出路，但形容本港憂中有喜。他指，本港自去年12月開始，已有4個月的轉口、出口等貿易額達8,000億，創有記錄以來新高，打破2018年的紀錄。他解釋，當時中美爆發貿易戰，商家需趕及在關稅實施前「衝貨」，因此認為本港經濟仍現生機。

邱續指，現時本港經濟具不明朗及不平均因素，指全球在逾半年的努力下，疫情仍然此起彼落。而經濟表現雖然貌似理想，專業服務如金融等表現強勁，但旅遊等行業仍然未能恢復，認為需要努力克服不平均的狀況。他透露，今晚亞太經濟貿易組織將開會討論，「大家個心都係急，係咪疫情走埋一齊消除貿易壁壘，大家要再睇睇。」

▼10個享譽國際的香港製造▼

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斥拜登政府未盡責任修正 繼續透過世貿仲裁

提到出口到美國的產品不能使用「香港製造」標籤，邱騰華斥責美國政府單方面使用行政命令，認為明顯違反世貿的規條，重申香港與內地並非相同的關稅地區。他指，該行政命令為美國前總統簽署，但拜登新政府上任後，仍然未採取負責任及正面的方法修正，因此將繼續透過第三方如世貿作仲裁。

邱續指，現時已向世貿專家組提交公開的書面陳述，「世貿成員用非世貿規條，其他成員會看在眼內。我哋唔單單為咗香港，係維持世貿作為多邊貿易組織成員，維護每一方利益……164個成員無分大細，唔係話大就可以一意孤行。」

美國去年規定，所有出口到美國的貨品，不可以標記「香港製造」。（資料圖片／梁鵬威攝）

專利註冊處2019年至今共接獲426宗專利申請

政府於2019年12月推出原授專利制度，專利註冊處於本周批出首項標準專利，涉及電子商務系統中使用人工智能管理庫存。當局指，截至今年5月31日，專利註冊處共接獲426宗專利申請，當中33%（142宗）由本地申請人提交，67%（284宗）由外地申請人提交。

同時，中央《十四五規劃綱要》首次提出支持香港建設區域知識產權貿易中心、國際創新科技中心。邱騰華表示，不能輕視知識產權，指香港近年發展創科，越來越多原創科技需註冊專利，包括人工智能、生物科技等範疇。

邱亦指，知識產權買賣與香港金融中心息息相關，而外地的專利註冊平均需時2至3年，但本港首個註冊僅花14個月，稱觀察到為數不少的外國企業選擇在香港註冊。「我哋做咗啲研究，點解佢哋（外地申請人）要嚟香港註冊，因為成功登記咗可以超越人哋，相信香港有效率。」