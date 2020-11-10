香港製造｜商經局︰美國昨接受交涉　將以世貿爭端解決機制磋商

美國總統特朗普早前宣佈取消香港的特殊待遇，由本月9日起，在香港生產的商品出口至美國時必須標其原產地為「中國」，不得再用「香港製造」標籤。

商務及經濟發展局表示，強烈反對美國的新規定，要求美方立即撤回；而美國亦於本月9日作出回覆，指表示接受香港的磋商要求，並將根據世貿爭端解決機制磋商。

由本月9日起，在香港生產的商品，出口至美國時必須標其原產地為「中國」，不得再貼出「香港製造」標籤。（資料圖片／盧翊銘攝）

根據早前美國國土安全部的公告，由於香港不再具有足夠自治權，以證明需要與中國實行不同待遇，故從11月9日起，香港生產的商品出口至美國，不得再貼上「香港製造」標籤。

商經局回應指，香港貨品產地來源標記的新規定，是美國方單方面、不負責任地試圖削弱香港的單獨關稅區地位，重申《基本法》賦予香港作為單獨關稅區的地位，是「一國兩制」下的基本原則。

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商經局又指，美國做法違反世界貿易組織規則，破壞以規則為本的多邊貿易制度，以及混淆市場。香港強烈反對美國的新規定，並要求美國立即撤回有關規定。

商經局稱，港府於10月30日根據世貿爭端解決機制，要求與美國就新規定進行磋商；美國亦於本月9日作出回覆，表示接受香港的磋商要求，雙方將根據機制進行磋商。