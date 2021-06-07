青少年將可接種復必泰疫苗　專家提醒三類人需先諮詢醫生意見

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-06-07 14:49

政府決定批准降低BioNTech的復必泰疫苗接種年齡下限至12歲，詳情於本周公布。香港兒科醫學院院長謝詠儀醫生表示，有三類人士在接種疫苗前應先諮詢醫生的意見，分別是曾有嚴重急性過敏人士、有免疫系統失調人士、患有癌症的人士，而其他青少年理應可如常接種，除非患上感冒、腸胃炎等，才需等待一、兩周，痊癒後才打針。

香港兒科醫學院院長謝詠儀醫生（右）表示，有三類青少年在接種疫苗前應先諮詢醫生的意見。 （鄭翠碧攝）

謝詠儀表示，一般青少年接種復必泰疫苗是安全，因青少年大多無「三高」問題，但若患上傷風、感冒、腸胃炎等急性疾病，就應該等待一、兩周，待急性病康復才接種。

她指出，有三類青少年應先諮詢醫生的意見才打針，第一是曾有嚴重急性過敏人士，包括曾經對食物、藥物、疫苗有急性過敏，「例如口唇腫、脷腫、面腫、呼吸困難、冒汗、暈等等，要去睇急症，打腎上腺素，就一定要過敏專家評估後先知可唔可以打。」不過，若只是患濕疹、鼻敏感、哮喘，且病情穩定，則可以接種。

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第二是有免疫系統失調的人士，如這些人正服用免疫抑制劑或大劑量類固醇，便應與醫生商討，視乎病情是否穩定至可以接種。

第三是正患癌的人士，若最近三個月或未來兩個月會使用免疫抑制劑，或接受化療、電療，就不應接種，並需諮詢專科醫生的意見。

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謝詠儀稱，約七、八成青少年接種疫苗後針口會痛，可以以冰敷針口，但需以毛巾相隔；如感到疲累，就可多休息和喝水，「嗰日唔好做太多嘢」，也不應做劇烈運動；若有頭痛、發燒，則可服用止痛藥。

香港大學醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強（左）稱，12至15歲的學生將可接種復必泰疫苗，建議政府安排外展隊到校打針。 （鄭翠碧攝）

香港大學醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強稱，12至15歲的學生將可接種復必泰疫苗，建議政府安排外展隊到校打針，亦可考慮騰空社區接種中心一些下午的時段，方便學生與相熟的同學一起在放學後打針，冀起互相鼓勵的作用，老師亦可陪同。他亦建議政府容許家長與青少年一同打針，認為都可令兒童更為安心接種。

政府決定批准降低BioNTech的復必泰疫苗接種年齡下限至12歲，詳情於本周公布。 （資料圖片／歐嘉樂攝）

瑪嘉烈醫院兒科傳染病科顧問醫生關日華認為，若接種的師生比例夠多，學生有望不需戴口罩，亦可恢復部分群體活動，包括一起用餐、上音樂課唱歌等。他們亦呼籲成人盡快打針，包括家長和教職員，以保護青少年，包括暫時未能打針的12歲以下兒童。葉柏強又透露，瑪麗醫院兒科已有超過八成醫生接種了疫苗。