聶德權：一批復必泰疫苗將延後供港　最快下周公布學生接種安排

撰文： 彭焯煒 馬煒傑 最後更新日期： 2021-06-05 10:02

今日（5日）是疫苗接種計劃開始第100日，公務員事務局局長聶德權認為，巿民接種疫苗的動機不及其他地方踴躍和積極，他表示當局向復必泰疫苗廠商訂購的750萬劑疫苗，原本分6個月供港，現時因應實際接種情況，需要暫停一批供港，但強調並非暫停供應復必泰疫苗，市民在8月後仍可接種。 聶德權出席商台節目時又指，政府將爭取於下星期公布降低復必泰接種年齡至12歲後的安排，除了利用現有社區疫苗接種中心外，亦考慮多個途徑，包括外展隊等，方便學校和學生接種。

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聶德權表示，過去一星期巿民接種疫苗情況較為踴躍，以昨日為例，有逾28,900人接種第一劑疫苗，是頗高的數字。他呼籲巿民於未來3個月接種第一劑疫苗，因可保護自己及家人，亦可讓香港回復正常生活。

政府非「懲罰」無打疫苗市民 各界提出鼓勵接種措施是好事

聶德權認為，社會各界提出鼓勵接種疫苗的措施是好事，但強調政府並非「懲罰」無打疫苗的市民，他指出，若本港出現第五波疫情，政府不希望再「一刀切」停止社會運作，因此需要以是否已接種疫苗作區分。聶德權強調，無接種疫苗的市民，只能以社交距離措施及定期檢測去減低感染風險，但社會不應標籤為「懲罰」措施，政府一直希望社會能盡量回復正常。

聶德權在出席電台節目後稱，就降低復必泰接種年齡安排，下星期教育局會與學校商討，目標是以便利方式讓老師、家長及學生接種疫苗，至於學校外展接種方面，則於適當時會再作公布。他又說，聯合科學委員會會就降低復必泰接種年齡開會，並提供相關接種安排建議，目標盡快提供預約。

聶德權強調，政府並非暫停供應復必泰疫苗，市民在8月後仍可接種，現時只是因應實際接種情況，「唔好浪費疫苗」，因復必泰疫苗到港後只能存放數月，故調整了藥廠運送疫苗到港時間，但他指，「如果到時再問藥廠攞疫苗，無保證會按原先預計心目中嘅情況運到香港」。

聶德權在出席電台節目後稱，政府並非暫停供應復必泰疫苗，市民在8月後仍可接種，現時只是因應實際接種情況，「唔好浪費疫苗」。（馬煒傑攝）

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