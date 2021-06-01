復必泰疫苗│衞生署收到復星申請接種降至12歲　短時間內作決定

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-06-01 23:34

早前有消息指，政府期望能在今年的暑假前，在取得足夠科學數據後，跟隨外國做法考慮將復必泰疫苗接種年齡降至12歲。食物及衞生局今日（1日）晚上表示，衞生署於上周六（5月29日）收到復星醫藥提交有關降低復必泰疫苗接種年齡下限至12歲的申請，以及相關的第三期臨床研究數據，局方會考慮顧問專家委員會的建議，預計可於短期内就降低接種年齡的申請作出決定。

食物及衞生局今日晚上表示，衞生署對於復必泰疫苗接種年齡下限至12歲的申請，預計可於短期内作出決定。（資料圖片／政府新聞處）

食物及衞生局今日晚上表示，衞生署於上周六收到復星醫藥提交有關降低復必泰疫苗接種年齡下限至12歲的申請以及相關的第三期臨床研究數據，並已把有關資料提交顧問專家委員考慮，並邀請委員就有關申請作出建議，局方會考慮顧問專家委員會的建議，預計可於短期内就降低接種年齡的申請作出決定。

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臨床研究顯示12至15歲產生抗體水平高1.8倍

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早在商台節目，也建議政府降低復必泰接種年齡下限至12歲，指藥廠就降低接種年齡的三期臨床研究結果，已經刊登在《新英倫醫學雜誌》。研究發現2,200多名研究對象，接種後能百分百預防發病，而12至15歲接種組別，比16至25歲接種組別產生的抗體水平高1.8倍。

這批青少年打針後手臀針口會疼痛，會出現低燒及感到疲倦，情況較成年人更普遍，不過這些不適症狀在2至3日後會消失，希望市民正面看待。