新冠肺炎．6.3｜復必泰疫苗接種年齡降至12歲　下周初公布詳情

撰文： 梁煥敏 朱海棋 陳淑霞 林穎嫺 黃偉倫 鄭翠碧 張嘉敏 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-06-03 23:10

衞生署今日（3日）宣布，僅得一宗由印尼輸入的確診個案，本地的源頭不明感染則繼續零確診，已是連續41日沒有本地源頭不明個未案。港府今日下午公布，已批准復必泰疫苗接種年齡限制降至12歲，下周初將公布12至15歲人士接種安排。 特首林鄭月娥昨晚在Facebook專頁發帖，更指出至昨連續35日沒有本地個案，達到「清零」，並透露昨日出席一個建造界的活動時，聽到一位地產發展商表示正籌劃一項「頗有份量」的獎賞，但她未有公布獎賞是甚麼，但隨即惹來揣測是否再有地產商推出住宅單位，供已打疫苗市民抽獎。

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▼港府「谷針」新招：已打疫苗好處 vs 未打疫苗限制▼

+ 5 + 5 + 5

【22:50】消息指，一名香港大學醫學院學生上月底中風入院，他在入院前4日剛完成接種第二劑復必泰疫苗。廣華醫院證實上月25日，一名病人經急症室入院，現時情況穩定。《香港01》已就此向港大醫學院查詢，正待回覆。

消息：22歲港大醫科生中風 入院前4日完成接種兩劑疫苗

【22:30】澳門政府公布，衛生局新冠疫苗風險評估工作小組今日舉行全體會議，討論復必泰疫苗接種年齡可否降至12歲。小組審閱臨床試驗數據等，認為mRNA技術已在世界各地的16歲以上人士中大規模接種數以億劑，顯示出良好的安全性和效力，12至15歲人群的臨床試驗亦顯示出良好的安全性和效力。根據上述資料，新冠疫苗風險評估工作小組初步認為，適合在本澳向12至15歲人士提供該疫苗接種。衛生局將在詳細資料齊備後按照既定程序修改該疫苗的適用年齡。

【21:40】政府公布，累計有1,442,900人已接種第一劑新冠疫苗，其中813,300人接種復必泰疫苗，629,500人接種科興疫苗。

截至今日零時零分，過去24小時共有6宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中四人已經出院，一人不遵從醫生勸告自行出院，一人未經診症自行離開醫院。

一度確診男警樣本有科興疫苗病毒株 袁國勇：診所污染樣本包

【19:31】35歲男警的深喉唾液樣本早前呈陽性，但基因排序顯示是科興疫苗病毒株。衞生防護中心人員昨日下午到男警求醫的樂富廣場樂家醫務中心視察，並抽取共18個環境樣本，其中一個在利器盒(即棄置針筒)採集的樣本呈陽性。

港大微生物學系講座教授袁國勇昨日估計，診所職員用針筒抽出疫苗時，可能有疫苗濺出藥瓶樽身，而護士會將樽身的貼紙標籤撕下，受疫苗病毒株污染的標籤，就會污染護士雙手。不過衞生防護中心指標籤樣本對新冠病毒呈陰性，袁國勇向《香港01》解釋，標籤上的疫苗核糖核酸會在室溫下迅速分解，而且採樣相隔幾天，相反利器盒有新的針筒器置，容易有新的樣本殘留並驗出陽性。

電子消費券│Alipay推商戶碼攻中小企 地區總經理：接入率升逾2倍

【18:01】早前獲政府選定為四個協助推行電子消費券的電子支付營辦商之一，由螞蟻集團、長和合資的AlipayHK表示，一個多月以來，專為全港中小商戶度身訂造的「商戶碼」的接入率平均急升230%，公司經向商戶了解後，了解到是即將派發的政府消費券是他們接入電子支付的主要原因。

檢疫酒店｜留學生逼爆 喜來登、皇冠假日加入 共33間供1.1萬房

【17:46】留學生返港令檢疫酒店預約爆滿，政府今日（3日）公布多兩間酒店作抵港人士檢疫用途，令檢疫酒店總數達33間，提供9,000間房，最多更達11,000間房。兩間新酒店為香港喜來登酒店、銅鑼灣皇冠假日酒店，他們早前亦「變身」做檢疫酒店，預計合共提供500間房。

國泰谷針送2,000萬里數、包機Flycation 莎莎抽100萬元現金券

【17:41】政府近日連番「谷針」，商界亦響應連推抽獎、優惠。國泰航空今日（3日）表示，將推出連串獎賞計劃，鼓勵市民盡快打針，其中特別大獎的一位幸運兒，可邀請已接種疫苗親友，包機乘坐國泰全新空中巴士A321neo客機，在香港天際「Flycation」，舉辦私人派對。國泰另會提供2000萬里數作為大抽獎禮品，其中10名幸運兒可響100萬里數。

另外，莎莎國際表示，為推動社會各界齊心抗疫，於2021年8月1日開始，每周舉辦一次幸運大抽獎，向已打齊兩針的香港居民，提供總值100萬港元的莎莎現金券，為期10星期。

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復必泰疫苗｜食衞局批准降低接種年齡至12歲 下周初公布接種詳情

【16:10】食物及衞生局局長陳肇始，今日批准降低復必泰疫苗接種年齡下限至12歲。政府發言人指，衞生署早前將降低復必泰疫苗接種年齡下限的申請，以及相關臨床研究數據，提交予疫苗顧問專家委員會考慮。專家委員會檢視相關資料後，建議食衞局局長批准相關申請。

食衞局局長經參考顧問專家委員會意見，並考慮病毒對公眾健康構成的威脅後，認為降低復必泰疫苗接種年齡的效益大於其風險，不但可保護青少年免受新冠病毒感染，亦有助他們盡早回復正常的校園和日常生活。當局將於下周初，公布為12至15歲青少年，接種復必泰疫苗安排。

新冠肺炎｜增一宗輸入個案 印尼來港外傭染疫 41日無源頭零確診

【14:25】衞生署衞生防護中心公布，今新增一宗確診個案，為由印尼輸入的個案，至今本港個案累計11 850宗（包括11 849宗確診個案和一宗疑似個案）；本地沒有新增源頭不明個案，是連續第41天清零。

民安處將安排去年7.1後加入成員簽效忠聲明 鼓勵前線接種疫苗

【13:44】公務員事務局早前宣布，要求在2020年7月1日或之後按非公務員聘用條款聘用的政府僱員簽署聲明，表明擁護《基本法》、效忠香港特區、盡忠職守和對特區政府負責。



據了解，民安處今日（3日）發出內部通告，將安排相關人員簽署聲明，民安處亦配合政府「以接種疫苗取代定期檢測」計劃，鼓勵在檢疫中心及檢疫酒店當值的前線人員打針，否則要「兩周一檢」，未有遵從成員將不再獲安排到檢疫設施執勤。



《香港01》正向民安處查詢。

【12:45】消息指，今天不設疫情記者會。

打疫苗抽凱滙｜大抽獎網站開放 6.15正式報名 參加僅須兩項資料

【12:10】本港疫苗接種率偏低，有私人企業響應政府「谷針」措施。信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團早前公布，捐出觀塘凱滙價值1,080萬的一房單位，以抽獎形式送予已接種疫苗的本港居民。抽獎網站今日（3日）中午12時開放予公眾查閱資訊，網站內列出有關參與抽獎的常見問題，參加者僅須提提香港身份證號碼及香港流動電話號碼兩項個人資料。

▼信和及華置捐觀塘凱滙一房單位作抽獎▼

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新冠疫苗｜中大：僅25%市民計劃在未來半年打針 因對政府乏信心

【11:35】政府推行新冠疫苗接種計劃逾3個月，16歲以上人口當中只有約20%人接種了疫苗，接種率偏低。



中文大學一項調查更指出，只有25%市民計劃在未來半年打針，主因包括對政府的建議缺乏信心；不論政府如何澄清，仍深信疫苗有可致命副作用等。調查又發現，無單一措施能大幅度影響市民接種疫苗，即使落實疫苗護照供市民到外地旅遊，其鼓勵作用仍有限，倡政府推行「多重誘因」。

▼6月2日強制檢測學校名校▼

特首林鄭月娥周三晚在Facebook出圖，展示本港的抗疫達到清零。（林鄭月娥Facebook圖）

▼曾逗留內地及澳門抵港人士的檢測安排▼

▼5月31日政府公布「全城起動 快打疫苗」行動▼

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▼5月28日信和與華置公布打疫苗抽豪宅凱滙▼

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昨日總覽：新冠肺炎．6.2｜灣仔警員「假陽性」 無本地源頭不明增至40日

新冠疫苗｜再有單位抽獎？林鄭透露有地產商正籌劃「有份量」獎賞

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新冠疫苗｜單日3.2萬人打針 4.1萬人預約 昨5人針後不適送院

▼5月29日官涌體育館科興疫苗接種中心現百人長龍▼

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