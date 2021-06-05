新冠肺炎｜廣州、佛山、深圳部份地區入境澳門　周日起要隔離14日

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-06-05 22:55

新冠肺炎近日肆虐廣東省多個地方，澳門衛生局新型冠狀病毒感染應變協調中心宣佈，因應廣東省佛山市的疫情變化，明日（6日）零時起，所有在入境前14天內曾經到過廣東省佛山市盈康包裝有限公司宿舍或南海區桂城街道萬科金域名都小區的入境人士，須按照衛生當局的要求在指定地點接受14 天醫學觀察，違反者除可能依法承擔相應的刑事責任外，尚可被採取強制隔離的措施。

澳門衛生局將收緊對內地部份地區的入境限制，明日（6日）零時起，所有在入境前14天內曾經到過廣東省部份地區的入境人士，須按照衛生當局的要求在指定地點接受14 天醫學觀察。（資料圖片）

澳門衛生局將收緊對內地部份地區的入境限制，明日（6日）零時起，所有在入境前14天內曾經到過廣東省佛山市盈康包裝有限公司宿舍或南海區桂城街道萬科金域名都小區的入境人士，須按照衛生當局的要求在指定地點接受14 天醫學觀察。

澳門衛生局將收緊對內地部份地區的入境限制，明日（6日）零時起，所有在入境前14天內曾經到過廣東省部份地區的入境人士，須按照衛生當局的要求在指定地點接受14 天醫學觀察。（澳門衛生局）

應變協調中心提醒，入境前14 天內曾經到過內地以下地方的人士，須按照局方要求在指定地點接受14 天醫學觀察，地區包括廣東省的廣州市、深圳市、佛山市、茂名市及安徽省部份地區。

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應變協調中心又表示，由於廣州、佛山等地的疫情較為嚴重，呼籲巿民應暫避免前往廣州、佛山，尤其是前往廣州荔灣區、海珠區和越秀區及佛山市南海區的非必要行程，另分，居於廣州、佛山的人士暫緩返回該等地區探親，各機構應暫緩安排前往上述地區的非必要活動等，並其採取嚴格的個人衛生措施，避免和他人在沒有戴口罩的情況下相處，如有任何不適，應及時就醫，並向醫生詳述旅行史和接觸史。