本港「智慧地盤」起步遲、發展稍遜　建造商會冀加速轉型

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-02-23 13:41

建造工人在地盤常常進行高危工作，稍有不慎變釀工業以外。香港建造商會2020年尾訪問大約320名建造業專業人員及工地人員，結果指94%受訪者認為創新科技有助提高安全水平；逾半人認為不願改變工作方式是推動創新科技最大挑戰。商會認為，「智慧地盤」可保障工人安全，但本港起步遲、發展較為落後，儘管工人對香港建造業邁向智慧工地充滿信心，但仍需時間接受新事物，期望未來可加快轉型。

香港建造商會會長陳修杰（右）。（受訪者提供）

香港建造商會2020年11月23日至12月18日，透過電話、問卷訪問及工地面談，收集323名業內工友意見，包括172名建造業專業人員及151名工地人員。調查發現，超過半數受訪者認為，缺乏科技人才、不願改變工作方式、以及缺乏資金，是推動創新科技的最大挑戰；46%認為業界需時至少5年才可普及應用創新科技；逾七成被訪者仍表示對香港未來發展出智慧工地充滿信心，認同創新科技有效改善行業的安全表現。

商會會長陳修杰指出，本港每日平均有逾15萬名工友在工地工作，為他們提供更安全及具效率的工作環境十分重要。他稱，商會2018年曾撥款1,000萬港元推出建造業安全基金，至今已資助14個創新安全項目，當中7個已於工地運作，包括物聯網、人工智能、無人機等，估計本港約有100個工地正使用有關產品。

本港「智慧地盤」起步遲、發展落後

陳又表示，相對其他國家，本港「智慧地盤」起步遲、發展落後，幾乎近10年才開始有相關的概念。他說，中國「做得唔錯」，而德國則運用了許多先進的科技。他又表示，本港工人亦可能認為「新嘢令工作無咁方便」，所以需時了解新事物。他期望當工友了解科技有助保障安全後，未來可加快發展「智慧工地」，加快轉型速度。

香港建造商會於2018年4月成立建造業安全基金 (CSF) ，啟動資金為港幣1,000萬元，旨在鼓勵業界構思創新安全方案，資助行業發展創新安全科技，提升工地安全，保障工人生命。商會表示，不論是承建商、行業組織、創科公司或任何有心人士，只要有創新方法能有效阻止工地意外和傷亡事故，商會均歡迎他們的提交申請。