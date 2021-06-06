港府分析深圳患者病毒　查變種源頭　消息：基因排序相似度不高

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-06-06 21:07

本港出現首宗無源頭、無外遊的英國變種病毒株（Alpha）個案，患者是住天水圍少女。據了解，衞生防護中心已經向深圳取得當地個案的病毒基因排序，以了解少女感染源頭，分析後發現相似度不高，代表透過深圳回港人士染疫的機會較低，暫時仍然未知少女從何染疫。 政府專家顧問許樹昌表示，香港從未出現相關品種的病毒株，而深圳正爆發該款病毒株，要調查香港個案跟深圳的關係，他認為暫時應該收緊「回港易」計劃豁免檢疫安排。政府早前一度將整個廣東省列作中風險地區，令省內人士無法透過「回港易」豁免檢疫，惹起建制派不滿，政府幾個小時後改變立場由整個省收窄至一棟大廈，之後一直緊跟國家衛健委安排。行政會議成員林正財稱，港府制定「回港易」安排有自主性，以專家、科學意見作考慮。

▼6.4天盛苑盛譽閣17歲女居民染疫▼

香港連續43日無本地源頭不明個案紀錄「斷纜」，一名居於天水圍天盛苑盛譽閣的17歲少女（編號：11852）確診，並帶有英國變種病毒株（Alpha）。政府專家顧問、中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌稱，香港從未有Alpha病毒株，相反深圳就有爆發相關品種病毒株，要調查少女的感染源頭，是否跟深圳患者有關。

據了解，衞生防護中心已經取得深圳爆發個案的病毒基因排序，了解少女的病毒基因排序跟深圳個案的相似度。消息稱，衞生署公共衞生化驗服務處對比後，發現深圳患者及少女的病毒基因排序，有25至26個單核苷酸多型性（Single Nucleotide Polymorphism）不同，代表少女透過深圳回港者感染的機會較低。

▼港府「谷針」新招：已打疫苗好處 vs 未打疫苗限制▼

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呼吸系統科專科醫生梁子超稱，一旦兩者不相似，就應該要求都有爆發英國病毒株的台灣、英國、印尼來港人士檢測，了解當中有無傳播鏈。

另外，廣州荔灣區早前有確診個案，本港衞生防護中心將廣東省列作中風險地區，令省內港人透過「回港易」計劃抵港時無法再豁免檢疫，消息一出遭前特首梁振英及建制派議員炮轟，政制及內地事務局當晚旋即改變安排，將中風險地區由整個省收窄至確診者所居大廈，港府之後緊跟國家衛健委的名單。許樹昌認為，港府要收緊「回港易」安排，收緊程度由衞生防護中心決定。《香港01》已向政府查詢，正等候回覆。

行政會議成員林正財稱，香港絕對有自主性決定「回港易」安排，會按專家建議調節，專家早前都認同衛健委的風險名單，但現時疫情有蔓延跡象，調節與否視乎專家意見。

梁子超表示，香港及深圳客貨來往頻繁，未能排除有人透過「回港易」來港後感染該名少女，認為當局兩周前就要收緊「回港易」安排，現時已經較遲，功效都打折扣，又稱港府跟從衛健委名單評估的前提，是要了解回港者有無到過爆發地區，「你知唔知佢有無去過爆緊嘅荔灣區?唔知佢有無去，至少都要禁止當區嘅人嚟。當內地有城市都半封城，點解香港封鎖範圍唔可以擴充到一個市呢?」