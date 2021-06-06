強制檢測｜染變種病毒少女母初確診　踏足天盛街市等13處所上榜

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-06-06 00:59

天水圍17歲少女確診並帶變種病毒感染源頭不明，其母昨亦初步確診。政府深夜刊憲，列出其曾身處13個指明地方，包括長沙灣天主教墳場、紅磡都會美食廣場、大埔熟食中心、嘉湖百佳、大埔牛陣、大埔廣福道順福護老院及大埔熟食中心等，曾於相關時段到訪人士須於2021年6月7日或之前接受強制檢測。

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1. 任何在2021年6月3日中午12時至下午6時期間曾身處香港九龍長沙灣聖辣法厄爾天主教墳場超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職 和替假員工及訪客）。

2. 任何在2021年6月3日中午12時至下午6時期間曾身處香港九龍長沙灣麗閣邨麗荷樓地下 129 號學友社學生輔導中心超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）。

3. 任何在2021年5月28日、6月1日、6月2日或6月3日中午12時至下午6時期間曾身處香港新界天水圍天盛商場地下天盛街市超過一 小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）。

▼6.4天盛苑盛譽閣17歲女居民染疫▼

4. 任何在2021年5月28日上午9時至下午2時期間曾身處香港新界大埔汀角路 1 號大埔政府合署 4 樓北大埔社會保障辦事處超過一小時的人 士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），

5. 任何在2021年5月28日中午12時至下午6時期間曾身處香港新界大埔安邦路 8-10 號大埔超級城 B 區 2 樓 217 號鋪牛陣（大埔超級城）超 過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），

6. 任何在2021年5月28日中午12時至下午6時期間曾身處香港新界大埔廣福道 152-172 號大埔商業中心 1 字樓順福護老院超過一小時的人 士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）。

7. 任何在2021年5月26日上午9時至下午2時期間曾身處香港金鐘 金鐘道 95 號統一中心 19 樓 B 室練松柏律師行超過一小時的人士（包括但 不限於全職、兼職和替假員工及訪客）。

8. 任何在2021年6月1日上午9時至下午2時期間曾身處香港新界天水 圍聚星路 1 號屏山天水圍文化康樂大樓高座屏山天水圍公共圖書館超過一 小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）

9. 任何在2021年5月15日、5月22、5月26日或6月2日 上午9時至下午2時期間曾身處香港新界大埔鄉事會街 8 號大埔綜合大樓 2 樓大埔墟熟食中心超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假 員工及訪客）

10. 任何在2021年5月26日中午12時至下午6時期間曾身處香港九龍紅磡都會道 6 號置富都會 8 樓美食廣場超過一小時的人士（包括但不限 於全職、兼職和替假員工及訪客）。

11. 任何在2021年5月24日中午12時至下午6時期間曾身處香港新界元朗西菁街 26 號容鳳書健康中心 3 字樓博愛醫院-香港中文大學中醫診所暨教研中心（元朗區）超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和 替假員工及訪客）

12. 任何在2021年5月30日上午9時至下午2時期間曾身處香港新界天水圍嘉湖山莊 1 期商場地下 1 號百佳超級市場超過一小時的人士（包括但 不限於全職、兼職和替假員工及訪客）。

13. 任何在2021年6月2日上午九時至下午二時期間曾身處香港新界大埔全安路 9號大埔醫院 4AR 病房超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼 職和替假員工及訪客）。

在以上指明時段身處有關指明地點者，須於2021年6月7日或之前接受檢測。若在2021年6月3日至6月5日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。 如果受檢人士 14 天前已經合共接種了兩劑 2019 冠狀病毒病疫苗接種，均會獲視為已遵從本公告中的規定。

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