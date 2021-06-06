陳肇始：變種病毒可短期急劇擴散　復必泰8月中到期　籲盡快接種

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-06-06 10:58

香港出現首宗源頭不明的英國變種病毒個案。食物及衞生局局長陳肇始今日（6日）發表網誌稱，雖然本地第四波疫情已完結，但全球疫情不穩，要嚴防第五波隨時來臨，而且由於變種病毒的傳染力更強，一旦爆發，有可能於短時間內急劇擴散。

陳肇始又稱，大規模接種疫苗是可以走出疫情的唯一有效途徑，目前庫存的復必泰使用期限將於今年8月中屆滿。她續稱，即使之後市民對疫苗需求大增，由於疫苗生產、運輸需時，亦無法在今年內補充，呼籲市民把握時間，盡快接種。她表示，一旦爆發第五波疫情，未接種疫苗的市民，需遵守較嚴謹的規定及限制。

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陳肇始以「全城起動 快打疫苗」為題發表網誌，提到疫苗接種計劃至今剛好超過100天，為市民接種了逾250萬劑新冠疫苗，當中約145萬名市民已接種第一劑，另有逾100萬人已接種第二劑。她表示，會盡快公布為12至15歲青少年接種復必泰疫苗的安排。

陳肇始又指，現時已運抵香港的疫苗，科興及復必泰疫苗各有約200萬劑，其中復必泰必須在超低溫下儲存，使用期限相對短，為抵港後約3至4個月，目前庫存的復必泰，其使用期限將於8月中屆滿，為免浪費疫苗，政府會先估算過剩疫苗，再與藥廠商討如何處理，包括延遲付運、不予付運部分批次疫苗，或通過世界衞生組織疫苗全球獲取機制，將之捐予其他有需要疫苗的地方。她續指，由於生產、品質控制、運輸等需時，即使市民對疫苗需求增加，有關疫苗亦無法在今年內補充。

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為防範第五波疫情，陳肇始呼籲市民接種疫苗。她表示，變種病毒株更具傳染力，疫情一旦爆發，可能於短時間內急劇擴散，以台灣為例，確診數字於短期內由累計的1,000多宗，升至逾9,000宗。她續稱，假如第五波疫情來臨，為免大規模爆發，會要求未接種疫苗的市民，遵守較嚴謹的規定及限制，當他們被界定為密切接觸者，需接受較長的檢疫時間；個別高風險行業亦需接受更頻密檢測。

陳肇始又指，由於食肆、學校、宿舍、地盤、圖書館、博物館、戲院、表演場所、體育場地等地方爆發大規模感染的風險較高，當第五波疫情來臨，會研究是否限制未有接種疫苗人士進入上述場所。