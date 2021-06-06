譚耀宗：若疫苗接種率高與中央商通關有大幫助　冀控制好變種病毒

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-06-06 13:39

17歲少女確診感染變種病毒，本港連續多日無本地源頭不明紀錄「斷纜」，廣州方面昨亦新增7宗本土確診。全國人大常委譚耀宗今（6日）會見記者時，被問到是否需要收緊回港易政策，他指應先做好調查研究，小心檢視外來因素是否有漏動，並非隨便改變措施。 譚耀宗又指，廣州方面控制嚴密，部分小區市民不准外出，並需不斷做核酸檢測，以找出源頭阻止擴散。

譚耀宗強調，香港的疫苗接種率高，對向中央反映通關有大幫助，希望市民大眾盡快去接種。（資料圖片）

譚耀宗前往北京參與人大常委會的會議前，在香港機場見記者。他表示，對香港多日無本地源頭不明紀錄「斷纜」感可惜，但他認為可多看幾天情況，能否控制疫情不擴散。他又指，若疫情緩和得以控制，相信仍可與內地商討逐步通關，如設立通關配額、回內地人士需完成兩針疫苗接種、規定點對點行程，不可周圍去等。

譚耀宗指，香港疫苗接種率高，對向中央反映通關有很大幫助，希望市民大眾盡快去接種，「政府都話疫苗到八月差不多完結，大家要抓緊時間」。對於市民有擔憂，譚耀宗稱已向政府反映，是否可提供健康諮詢等，讓市民接種時更放心。

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