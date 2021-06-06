全港教職員未夠兩成已打針　政府研未接種禁入學校　教聯會憂違法

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-06-07 16:45

政府早前指出，全港學校教職員接種率僅18%，隨著復必泰疫苗降低接種年齡上限至12歲，教育局正研究到校為學生及家長接種。教聯會副主席鄧飛表示，過往打流感針也設到校接種服務，相信新冠肺炎疫苗接種也可有相應安排，以便利學生及家長。對於政府研究未接種市民在爆發下一波疫情時不獲准入校，他質疑若學校不准拒打針學生回校，會否違反《教育條例》，促教育局釐清法律問題。

建議禮堂接種疫苗 便利家長學生

教育局局長楊潤雄上周四回覆立法會財務委員會時表示，根據全港2000多間學校提交的資料，學校職員的整體接種率約為18%（包括已打一針或兩針）。

教聯會副主席鄧飛表示，教職員接種率僅18%，反映政府推廣力度不足，連同近日推出的疫苗假期指引也不清晰，舉例不少校長均疑問，若周五打針，補假安排於周六或是周一，當局至今未有說法。

湯修齊：安排到學校禮堂外展接種較佳

隨著復必泰疫苗接種年齡上限降至12歲，教育局局長楊潤雄今日表示，正研究到校為學生及家長接種，當局會考慮任到校接種或租用旅遊巴安排師生到接種中心打針。

家庭與學校合作事宜委員會前主席湯修齊認為，安排在禮堂接種疫苗較佳，有足夠地方供輪候接種及打針後休息。鄧飛表示，過往打流感針也設到校接種服務，相信新冠肺炎疫苗接種也可有相應安排，以便利學生及家長。

對於政府研究若本港爆發第五波疫情，未接種市民不獲准入學校，他質疑，若學校禁止拒打針學生回校，會否違反教育條例。他認為，阻止學生入校不應交由校本處理，促教育局釐清法律問題，湯修齊認為，限制未打針學生回校上面授鞠要小心處理，涉及法律及行政問題，認為教育局應就此諮詢業界。