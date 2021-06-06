廣州收緊離開人士防疫措施　居內地港人：檢測站大排長龍

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-06 18:29

廣東省疫情反覆，廣州衞健委今日（6日）公布，明日中午12時起，需要離開廣州或出省人士，需持有48小時核酸檢測陰性證明。工聯會表示，接獲內地港人反映，中山區有檢測站大排長龍。至於是否應收緊「回港易」安排，工聯會理事長黃國認為，港府與廣東省要保持緊密聯繫，加強溝通。

工聯會副秘書長曾志文。（資料圖片／陳綽嵐攝）

廣州市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部今日發通告要求，呼籲廣大市民群眾非必要，不離開廣州、不出省，出省人士需持有48小時內核酸檢測陰性證明，措施將在明日（7日）中午12時起實施。

曾志文：居內地港人已暫緩來港

工聯會副秘書長曾志文指，接獲在內地港人反映，今早中山火炬開發區醫院的檢測站，已大排長龍。她解釋，因措施是針對所有離開廣州的人，加上本地市民亦要做強檢，故檢測需求上升。曾指，港府近日收緊「回港易」檢測要求，檢測次數增加，部分港人如非緊急事宜，亦暫緩來港，近日工聯會接獲查詢亦上升，主要針對「回港易」安排。

黃國：港府應與廣東省緊密聯繫

本港近日出現社區變種病毒個案，有專家認為暫時應收緊「回港易」計劃豁免檢疫安排，政府早前表示，會緊跟國家衛健委安排。工聯會理事長黃國認為，該單位是「最權威，最了解內地的情況。」他認為安排洽當，但強調關鍵在於港府應與廣東省，保持緊密聯繫，加強溝通，「上一次就係缺少溝通，錯誤理解。」

工聯會理事長黃國。（資料圖片／李澤彤攝）

廣州荔灣區早前出現確診個案，衞生防護中心一度在記者會稱，將廣東省列作中風險地區，令省內港人透過「回港易」計劃抵港時，無法再豁免檢疫，惟消息一出遭建制派炮轟，政制及內地事務局當晚改變安排，將中風險地區收窄至確診者所居大廈，港府之後確認，會緊跟國家衛健委名單。

▼社區爆發變種病毒▼

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▼6.4天盛苑盛譽閣封區檢測▼

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