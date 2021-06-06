染變種病毒少女胞姊初確診　上月下旬逛K11Musea、如心及愉景新城

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-06-06 20:57

本港今日（6日）錄得七宗確診，其中一宗為昨日確診、帶有英國變種病毒株（Alpha）少女的媽媽，餘下6宗都是輸入個案。另有少於五宗初步確診，一人為少女的姐姐，她足跡處處，包括曾經爆疫的尖沙咀K11 Musea、星光行2樓及3樓誠品生活尖沙咀店、深水埗西九龍中心；荃灣如心廣場商場一、二期、南豐紗廠、愉景新城商場。

天水圍天盛苑20歲女子潛伏期及發病期行踨。

▼6.4天盛苑盛譽閣17歲女居民染疫▼

初步確診少於五宗，其中一宗為確診17歲少女（編號：11852）的20歲姐姐初步確診，其餘都是輸入個案。少女的姐姐同住天水圍天盛苑盛譽閣，6月4日被界定為密切接觸者後送入檢疫中心，同日開始咳嗽、流鼻水及腹瀉等，6月5日送往醫院，其呼吸道樣本呈初步陽性反應。

她5月23日到過，尖沙咀梳士巴利道18號維港文化匯K11 Musea、尖沙咀海防道53-55號海防大廈3樓3室貓之茶房、尖沙咀梳士巴利道3號星光行2樓及3樓誠品生活尖沙咀店、深水埗欽州街37K號西九龍中心及西九龍中心內的7樓7083號室隱家拉麵工場。

20歲女患者初步確診，她5月23日、29日的行程。

她5月29日到過，荃灣楊屋道8號如心廣場商場一期、大河道98號如心廣場商場二期、荃灣白田壩街45號南豐紗廠、荃灣愉景新城商場、荃灣荃新天地2期NAMCO、荃灣大壩街75號地舖火山燒、荃灣如心廣場二期1樓122號舖饞•台式幸福食堂。

她是一名學生，在家上網課，未有接種新冠疫苗，她並無使用「安心出行」流動應用程式，衞生防護中心會根據病人提供資料，向曾到訪相同地點的人士廣播有關信息，而她潛伏期到訪過的地點會納入強制檢測公告。患者住所天水圍天盛苑盛譽閣的居民，明日（7日）或之前亦要強制檢測，暫時未有初步確診。

確診個案方面，本港今日錄得7宗確診。一人為帶有英國變種病毒株（Alpha）少女（編號：11852）的媽媽（編號：11859），她是一名家庭主婦，6月4日被界定為密切接觸者而被送往檢疫中心，她沒有病徵，衞生署公共衞生化驗服務處的檢測顯示，病人樣本帶有N501Y變異病毒株，但並沒帶有L452R或E484K變異基因。病人未有接種新冠疫苗，她到過的13個地方昨日開始被納入強制檢測，暫時未有人初步確診。

天水圍天盛苑帶英國變種病毒母女潛伏期及發病期行踨。

▼港府「谷針」新招：已打疫苗好處 vs 未打疫苗限制▼

+ 5 + 5 + 5

另外六宗輸入個案中，有兩名船員確診，分別為來自菲律賓的23歲男士（編號：11853），他坐OZ721航班6月4日抵港，驗出N501Y變種病毒；來自印度的36歲男士（編號：11857），他坐KL819航班6月4日抵港，驗出L452R變種病毒。

兩人為來自印尼的外傭，分別為28歲女子（編號：11855）及33歲女子（編號：11856），兩人同樣乘坐CX2780航班6月4日抵港，他們都無帶有N501Y及L452R變種病毒。餘下個案為來自法國的24歲女患者（編號：11854），她坐KL819航班6月2日抵港，入住黃竹坑南灣如心酒店，無帶變種病毒；另一人為來自阿拉伯聯合酋長國的58歲男子（編號：11858），他坐EK384航班5月27日抵港，帶有L452R變種病毒。