新冠肺炎．6.6｜天水圍天盛苑三母女中變種病毒　均無打疫苗

撰文： 黃偉倫 朱海棋 孔繁栩 胡家欣 麥凱茵 黃詠榆 黃穎津 王潔恩 勞敏儀 最後更新日期： 2021-06-07 04:29

本地零確診42日後，昨（5日）再次斷纜，天水圍17歲少女昨（5日）確診並帶變種病毒，感染源頭不明。衞生防護中心周日(6日)公布，少女的母親亦已確診，曾到訪多處地方，包括紅磡都會美食廣場、大埔熟食中心、嘉湖百佳、大埔牛陣、大埔廣福道順福護老院及大埔熟食中心等。而少女同住的家姐亦已初步確診，報稱曾於5月23日、5月29日到訪多個商場及食肆，包括K11 Musea、西九龍中心、如心廣場、荃新天地2期NAMCO等。 理工大學團隊發現，該少女屬本港首宗本地源頭不明英國變種病毒個案，其病毒基因更與早前的其他輸入英國變種個案不同，料涉未知的新源頭。

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港府再改風險區定義 廣州市5區停回港易 深圳兩區部分小區受限

【23:40】廣州疫情嚴峻，衞生防護中心早前將廣東省列作中風險地區，一律停用回港易，後來遭建制派炮轟，之後政府將中風險地區收窄至確診者所居大廈。直至今日（6日），政府又再改變次安排，指相關地區所列範圍將以「小區」為最小單位，不會細分「小區」內個別屋苑樓宇或期數。



政府今晚更新中國內地的中或高風險等級地區，將廣州市的荔灣區、海珠區、越秀區、番禺區和南沙區納入名單，佔全市11個行政區近半；深圳市內的龍崗區和鹽田區亦有部份區域被劃作中或高風險地區。換言之，在抵港當天及之前14天曾逗留相關地區的香港居民，將不按「回港易」獲豁免強制檢疫入境香港，須接受14天家居檢疫。

▼回港易計劃暫不適用風險地區名單▼

17歲少女變種病毒株基因排序 與本地及深圳個案不吻合 仍無源頭

【23:26】本港上周六（5日）出現首宗源頭不明、無外遊紀錄的英國變種病毒株（Alpha變異病毒株）個案，涉及一名居於天水圍天盛苑盛譽閣的17歲少女，其媽媽亦染疫，胞姊則今日初確診。衞生署衞生防護中心為個案進行基因排序，發現17歲少女與本港早前錄得的確診個案、現有B.1.1.7基因組不吻合，亦與深圳近期確診個案的病毒株不吻合，意味該家庭群組的感染源頭仍然未明。

▼6月7日強制檢測公告詳情▼

強制檢測｜天水圍染疫20歲少女行蹤12處 5.29曾到如心廣場須強檢

【22:56】新冠病毒疫情未完，本港今日新增一宗變種病毒株的初步確診個案，是早前確診的天水圍天盛苑17歲少女的同住的20歲胞姊。



政府宣布，其胞姊曾身處12個地方，相關人士須在6月9日或之前接受強制檢測，包括荃灣如心廣場商場一期及二期、荃灣南豐紗廠、荃灣愉景新城商場、尖沙咀K11 Musea、誠品生活尖沙咀店、深水埗西九龍中心等，部份有規定需身處一小時以上，部分則身處指定時間一律需強制檢測。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (6月7日) ▼

▼染變種病毒少女家姐中招，行蹤一覽▼

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天水圍天盛苑帶英國變種病毒母女潛伏期及發病期行踨。

天水圍天盛苑20歲女子潛伏期及發病期行踨。

天水圍三母女染變種病毒 預約接種增3500人 復必泰料尚餘49萬劑

【21:41】政府公布截至今晚8時的過去24小時，共有約39,300人接種了疫苗。接種計劃累計101日，共有1,528,100打了第一劑，當中1,109,400也已接種第二劑，總劑數共2,637 ,500劑。同期有28,800人預約了接種時間。

復必泰疫苗方面，分別864,300人及642,200已接種第一劑及第二劑，以來港200萬劑計算，僅餘約49萬劑；科興疫苗方面，分別663,800人及467,200已接種第一劑及第二劑，在200萬已抵港劑量計算，剩餘存貨87萬劑。

昨日共有14宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中八人已經出院，四人留院觀察，兩人不遵從醫生勸告自行出院。

染變種病毒少女胞姊初確診 兩周前訪貓之茶房：每14天為貓隻檢測

【20:20】新冠肺炎疫情未完，在日列確診並帶有英國變種病毒株（Alpha病毒株）的天水圍天盛苑少女，除了其母親同樣染疫外，她的20歲姐姐今日（6日）初步確診。衞生防護中心今天公布其胞姐的行蹤，她在上月下心旬曾到尖沙咀K11 Musea、貓之茶房、誠品生活，以及荃灣如心廣場、荃新天地、愉景新城及南豐紗廠等。



記者今天到尖沙咀海防道貓之茶房，其負責人表示，明日（7日）茶房會關閉一天徹底消毒，而他們一直有留意茶房貓隻的健康狀況，每14天都會為貓隻進行新冠病毒檢測。至於南豐紗廠，有食客得悉有變種病毒家屬曾到紗廠後，決定立即轉場另覓餐廳。

貓之茶房6月7日關閉一天徹底消毒，管理人稱每14天都會為貓隻進行新冠病毒檢測。（黃穎津攝）

變種病毒｜打針市民：因病毒會變種 更有需要接種疫苗

【19:41】本港新冠肺炎疫情持續，天水圍天盛苑一名17歲少女確診英國變種病毒，其母親今日(６日)轉確診，20歲胞姊今日亦初步確診。位於太子的界限街體育館疫苗接種中心今日有不少市民打針，有接種人士指病毒經常變種，更有需要打針保護身體，亦市民認為，即使打針也不能掉以輕心，一旦爆發第五波都要嚴守防疫措施。

回港易｜港府再改風險地區定義 參考確診個案 以「小區」劃界

【18:26】政府發言人表示，將進一步調整回港易計劃下的暫不適用風險地區名單（風險地區名單）。名單除了跟從國家衞生健康委員會列為中風險等級地區或高風險等級地區，亦會參考內地及澳門衞生部門通報的確診及感染個案，以及相關部門正式發布的資料。同時，為確保在香港的入境口岸能順暢執行風險地區名單，相關地區所列範圍將以「小區」為「最小單位」，而不會細分小區內個別樓數或期數。

按回港易計劃的要求，在抵港當天或之前14天曾逗留風險地區名單上所列地區的香港居民，將不可按回港易計劃獲豁免接受強制檢疫入境香港，而須接受14天家居檢疫。

【18:20】廣東省疫情反覆，廣州衞健委今日（6日）公布，明日中午12時起，需要離開廣州或出省人士，需持有48小時核酸檢測陰性證明。工聯會表示，接獲內地港人反映，中山區有檢測站大排長龍。至於是否應收緊「回港易」安排，工聯會理事長黃國認為，港府與廣東省要保持緊密聯繫，加強溝通。

廣州收緊離開人士防疫措施 居內地港人：檢測站大排長龍

【18:11】康文署表示，由於一名涉及N501Y變種病毒株的確診者(即染變種病毒少女的母親)，曾身處屏山天水圍公共圖書館，圖書館明日將暫停開放一天，以配合涉及的職員進行強制檢測。該館職員須持有陰性檢測結果證明才能上班。

【18:00】學友社公布，鑒於6月3日曾有確診患者到訪學友社學生輔導中心（長沙灣麗閣邨麗荷樓地下 129 號），如在6月3日1200-1800期間曾到訪學友社學生輔導中心並逗留一小時或以上人士，必須於6月7日或之前接受檢測。而學生輔導中心將於6月7日（一）暫停開放，並會作全面清潔消毒。

染變種病毒少女胞姊初確診 上月下旬逛K11Musea、如心及愉景新城

【 17:20】本港今日（6日）錄得七宗確診，其中一宗為昨日確診、帶有英國變種病毒株（Alpha）少女的媽媽，餘下6宗都是輸入個案。另有少於五宗初步確診，一人為少女的姐姐，她足跡處處，包括曾經爆疫的尖沙咀K11 Musea、星光行2樓及3樓誠品生活尖沙咀店、深水埗西九龍中心；荃灣如心廣場商場一、二期、南豐紗廠、愉景新城商場。

【16:40】政府早前指出，全港學校教職員接種率僅18%，隨著復必泰疫苗降低接種年齡上限至12歲，教育局正研究到校為學生及家長接種。教聯會副主席鄧飛表示，過往打流感針也設到校接種服務，相信新冠肺炎疫苗接種也可有相應安排，以便利學生及家長。對於政府研究未接種市民在爆發下一波疫情時不獲准入校，他質疑若學校不准拒打針學生回校，會否違反《教育條例》，促教育局釐清法律問題。

全港教職員未夠兩成已打針 政府研未接種禁入學校 教聯會憂違法

【16:30】有業界人士認為，目前接種比率強差人意，直指「好唔理想」，擔心社區一旦爆發涉變種病毒疫情，院舍再現爆發引致死亡率會大大提高，期望政府多做解說，釋除公眾在接種方面的疑慮。

新冠疫苗｜院舍接種率低 業界料難放寬探望安排 憂感染風險增

【16:20】據了解，本港暫時有少於5宗初步確診個案，除了變種病毒少女的家姐外，其餁全部是輸入個案。

【16:10】衞生防護中心公布，截至6月6日零時零分，本港新增7宗新增確診個案，至今本港個案累計11 859宗。新增的個案中六宗為輸入個案，一宗與本地個案有流行病學關連。該宗個案涉及一名53歲女子（個案編號：11859），她是昨日（6月5日）公布個案（個案編號：11852）的母親，為一名家庭主婦。她於6月4日被界定為密切接觸者而被送往檢疫中心。她沒有病徵，衞生署公共衞生化驗服務處的檢測顯示病人的樣本帶有N501Y變異病毒株，但並沒帶有L452R或E484K變異基因。

此外，染變種病毒少女(編號：11852)的家姐亦初步確診，是一名20歲女子，同住在天水圍天盛苑盛譽閣。她於6月4日被界定為密切接觸者而被送往檢疫中心，同日出現咳嗽、流鼻水及腹瀉等病徵，並於6月5日送往醫院，其呼吸道樣本呈初步陽性反應。中心的調查顯示，病人未有接種新冠疫苗。病人為一名學生，並在家上網課。根據病人目前提供的資料，她於5月29日曾到訪以下地點：

20歲女患者初步確診，她5月23日、29日的行程。

衞生防護中心會根據病人在潛伏期到訪過的地點會納入強制檢測公告。曾於指定時間逗留於上述地點的人士須於指明日期或之前接受強制檢測。

▼社區爆發變種病毒▼

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【16:00】本港出現首宗無源頭、無外遊的英國變種病毒株（Alpha）個案，患者是住天水圍少女。政府專家顧問許樹昌表示，香港從未出現相關品種的病毒株，而深圳正爆發該款病毒株，要調查香港個案跟深圳的關係，他認為暫時應該收緊「回港易」計劃豁免檢疫安排。政府早前一度將整個廣東省列作中風險地區，令省內人士無法透過「回港易」豁免檢疫，惹起建制派不滿，政府幾個小時後改變立場由整個省收窄至一棟大廈，之後一直緊跟國家衛健委安排。



行政會議成員林正財稱，港府制定「回港易」安排有自主性，以專家、科學意見作考慮。據了解，衞生防護中心已經向深圳取得當地個案的病毒基因排序，以了解少女感染源頭。

港府獲深圳患者基因排序 查變種病毒源頭 許樹昌：應收緊回港易

▼染疫少女曾到訪德榮工業大廈 6月5日安排清潔▼

港府分析深圳患者病毒 查變種源頭 消息：基因排序相似度不高

【15:23】本港出現首宗無源頭、無外遊的英國變種病毒株（Alpha）個案，患者是住天水圍少女。據了解，衞生防護中心已經向深圳取得當地個案的病毒基因排序，以了解少女感染源頭，分析後發現相似度不高，代表透過深圳回港人士染疫的機會較低，暫時仍然未知少女從何染疫。



政府專家顧問許樹昌表示，香港從未出現相關品種的病毒株，而深圳正爆發該款病毒株，要調查香港個案跟深圳的關係，他認為暫時應該收緊「回港易」計劃豁免檢疫安排。政府早前一度將整個廣東省列作中風險地區，令省內人士無法透過「回港易」豁免檢疫，惹起建制派不滿，政府幾個小時後改變立場由整個省收窄至一棟大廈，之後一直緊跟國家衛健委安排。行政會議成員林正財稱，港府制定「回港易」安排有自主性，以專家、科學意見作考慮。

建造業失業率達10.9% 陳茂波：為工地提供免疫屏障後可穩步改善

【11:26】受新冠疫情影響，香港失業率高企，直至早前疫情回穩方有所回落。財政司司長陳茂波今日（6日）於網誌表示，雖然建造業失業率回落後，仍高達10.9%，但只要積極控疫抗控，並為工地提供妥善的免疫屏障，相信建造業的就業情況會穩步改善。

【12:12】消息稱，今增7確診個案，6宗是輸入個案，餘下一宗是天水圍少女的母親確診；另外，少女的20歲胞姊初步確診。

【11:50】內地澎湃新聞報道，廣州衞健委公布，6月7日12時起，「離穗出省」的人須持48小時陰性檢測證明。

▼6月5日強制檢測場所名單▼

【11:15】新冠疫苗接種計劃開展逾百日，勞工及福利局局長羅致光今日（6日）發表網誌，提到截至5月底，接種至少一劑疫苗的院友只有2,261人，約只佔全港院舍住客的3%。員工方面，亦只有9,368名，佔整體約23%。他形容，香港院舍接種率「非常之低」，必須於短期內檢視問題所在，調整策略，增加院友及員工疫苗注射率，否則院舍的探訪安排、出外活動等或放寬無期。

羅致光：僅3%院友、兩成員工打疫苗 須改策略否則探訪或放寬無期

【09:44】香港出現首宗源頭不明的英國變種病毒個案。食物及衞生局局長陳肇始今日（6日）發表網誌稱，雖然本地第四波疫情已完結，但全球疫情不穩，要嚴防第五波隨時來臨，而且由於變種病毒的傳染力更強，一旦爆發，有可能於短時間內急劇擴散。

陳肇始又稱，大規模接種疫苗是可以走出疫情的唯一有效途徑，目前庫存的復必泰使用期限將於今年8月中屆滿。她續稱，即使之後市民對疫苗需求大增，由於疫苗生產、運輸需時，亦無法在今年內補充，呼籲市民把握時間，盡快接種。

陳肇始：變種病毒可短期急劇擴散 復必泰8月中到期 籲盡快接種

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【09:35】政府上周四批准降低BioNTech復必泰疫苗接種年齡下限至12歲，政務司司長張建宗今日（6日）在官方網誌撰文表示，相關安排會盡快公布。他又引述食物及衞生局參考顧問專家委員會意見，認為降低復必泰疫苗接種年齡的效益大於風險，不但可保護青少年免受病毒感染，亦有助他們盡早回復正常的校園和日常生活。

新冠疫苗｜張建宗：盡快公布12歲至15歲人士接種復必泰疫苗安排

【09:06】消息稱，居天水圍盛苑盛譽閣確診17歲少女的20歲胞姊亦初步確診，CT值高，即代表病毒量低；昨日衞生署公布其母親已初步確診。

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