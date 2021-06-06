回港易｜港府再改風險地區定義　參考確診個案　以「小區」劃界

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-07 16:44

廣州疫情反覆，港府今日（6日）表示，在更新「回港易」風險地區名單時，除跟隨國家衞健委外，亦會參考內地、澳門衞生部門通報的確診個案，及相關部門正式發布的資料。另外，相關地區所列範圍將以「小區」為最小單位，不會細分「小區」內個別屋苑樓宇或期數。

政府發言人今日表示，為進一步做好「回港易」計劃風險管理，在更新風險地區名單時，除包括國家衞健委所列的內地按疫情調整的中風險地區、高風險地區外，亦會參考內地及澳門衞生部門通報的感染個案，以及相關部門正式發布的資料。

港府今日（6日）表示，在更新「回港易」風險地區名單時，除跟隨國家衞健委外，亦會參考內地、澳門衞生部門通報的確診個案。（資料圖片）

另外，為確保香港入境口岸能順暢執行風險地區名單，相關地區所列範圍，將以「小區」為最小單位，而不會細分「小區」內個別樓數或期數。

政府發言人補充，留意到廣州市已宣布嚴格落實管控要求，確保中、高風險地區內人員不能離開區域，並呼籲市內民眾非必要不離開廣州市，而如須離開廣州市，由明日中午12時起，須持有48小時內核酸檢測陰性證明。

政府又強調，會繼續與內地及澳門當局就三地疫情防控措施，保持緊密溝通和聯繫，並適時按本地和內地疫情發展及風險評估，調整計劃暫不適用的風險地區名單。

曾禁廣東省半日即「彈弓手」

廣州荔灣區早前出現確診個案，衞生防護中心一度在記者會稱，將廣東省列作中風險地區，令省內港人透過「回港易」計劃抵港時，無法再豁免檢疫，惟消息一出遭建制派炮轟，政制及內地事務局當晚改變安排，將中風險地區收窄至確診者所居大廈，港府之後確認，會緊跟國家衛健委名單。

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