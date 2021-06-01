深圳爆疫情未停回港易　專家：應加檢測次數及驗抗體

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-06-01 10:23

深圳龍崗區近日錄得十多宗「無症狀感染」新冠肺炎個案，惟按內地衞健委準則無納入國「中高風險」地區之列，令跟隨此準則的本港「回港易」計劃至今繼續容許該區抵港人士免檢疫。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今（1日）於港台節目《千鿋年代》指，回港易可以繼續執行，但認為回港人士應增至14天內檢測3至4次，或增加抗體測試。

曾祈殷認為，內地嚴厲執行封區，認為深圳龍崗回港易可繼續，但要增加檢測或。（資料圖片）

曾祈殷指，廣州及深圳疫情值得關注，但認為國內嚴厲執行封區，亦有大量篩查，在過去一年可見成效，認為回港易可以繼續執行，但要增加現時回港14日內兩次檢測至3至4次，或到港時須驗抗體。

初步確診男警員駐守灣仔警署。(資料圖片)

一名35歲男警員初步確診，駐守灣仔警署，曾祈殷認為，要檢視男警是工作或是私人生活感染，或社區有隱形傳播鏈，指香港不是一個密不透風的地區，多人由國內及其他國家回港，部份更豁免檢疫，「相信點都有零星個案，但要盡早發現」。

（資料圖片）

曾祈殷亦指，香港即使清零28日，但仍非「穩陣」，要接種疫苗有免疫屏障，但政府可考慮把疫苗與電子消費券扯上關係，或為市民提供接種前身體檢查。

▼港府「谷針」新招：已打疫苗好處 vs 未打疫苗限制▼