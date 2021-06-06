天水圍三母女染變種病毒　預約接種增3500人　復必泰料尚餘49萬劑

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-06-07 12:14

新冠疫苗接種計劃踏入第101日，政府公布今日（6日）再多約3.93萬人打針，較昨日單日新高5.04萬人少約兩成。當中2.45萬人打首針，累計已有152.8萬人打第一針，其中近111萬人已打第二針。 政府亦公布，昨日（5日）再有14人打針後不適送院，其中8人已經出院，4人留院觀察，另有二人不遵從醫生勸告自行出院。

變種病毒｜打針市民：因病毒會變種 更有需要接種疫苗

政府晚上更新疫苗接種資料，截至今晚8時的過去24小時，共39,300人接種疫苗，當中24,500人打第一針，包括9,200人打科興、15,300人打復必泰；至於打第二針的人則共有14,700人，包括4,100人接種科興、10,600人接種復必泰。

累計有約152.8萬人已打至少一針，打齊兩針則有110.9萬人，接種總劑量達263.7萬。

科興及復必泰剩餘約136萬劑

據資料顯示，復必泰疫苗分別864,300人及642,200已接種第一劑及第二劑，以抵港200萬劑計算，僅餘約49萬劑，這批貨將於8月中到期失效。至於科興疫苗，分別663,800人及467,200已接種第一劑及第二劑，以200萬已抵港劑量計算，即剩餘存貨87萬劑。兩者剩餘共約136萬劑。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

此外，今日再有28,800人預約打第一和第二針，包括10,200人預約接種科興、18,600人預約接種復必泰，總數較昨日的25,300人多3,500人。

14人不適送院 2人自行出院

而當局繼續不公布打針後送院個院詳情，僅透露昨天有14人打針後不適送院，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中8人已經出院，4人留院觀察，2人不遵從醫生勸告自行出院。