強制檢測｜天水圍染疫20歲少女行蹤12處　5.29曾到如心廣場須強檢

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-06-07 01:46

新冠病毒疫情未完，本港今日（6日）新增一宗變種病毒株的初步確診個案，是早前確診的天水圍天盛苑17歲少女的同住的20歲胞姊。 食物及衞生局刊發強制檢測公告，其胞姊曾身處12個地方，相關人士須在6月9日或之前接受強制檢測，包括5月29日曾到荃灣如心廣場商場一期及二期、荃灣南豐紗廠、荃灣愉景新城商場，以及5月23日曾到尖沙咀K11 Musea、誠品生活尖沙咀店、深水埗西九龍中心等。部份有規定需身處一小時以上才需檢測，部分則身處指定時間一律需強制檢測，除了食肆外，當中較特別是在5月29日中午12時至下午6時，任何人曾身處荃新天地2期Namco一秒鐘都需強制檢測，料與在場人士有可能在玩遊戲時接觸共同物品有關。

▼6月7日強制檢測公告詳情▼

▼染變種病毒少女家姐中招，行蹤一覽▼

+ 10 + 10 + 10

1. 任何在5月29日，中午12時至下午6時期間，曾身處荃灣如心廣場商場一期超過1小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）。

2. 任何在5月29日，中午12時至下午6時期間，曾身處荃灣如心廣場商場二期超過1小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）。

3. 任何在5月29日，下午1時半至下午3時半期間，曾身處荃灣大壩街75號「火山燒」的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）。

4. 任何在5月29日，中午12時至下午6時期間，曾身處荃灣南豐紗廠超過1小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）。

5. 任何在5月29日，下午3時至下午9時期間，曾身處荃灣愉景新城（只包括商場）超過1小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）。

天水圍天盛苑20歲女子潛伏期及發病期行踨。

6. 任何在5月29日，日中午12時至下午6時期間，曾身處荃灣荃新天地2期高層地下UG26-28及UG37-38號鋪「Namco」的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），並無規定需在場至少一小時以上。

7. 任何在5月29日，下午8時至下午10時期間，曾身處荃灣如心廣場二期 1 樓 122 號鋪「饞．台式幸福食堂」的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）。

8. 任何在5月23日，下午1時半至下午3時半期間，曾身處尖沙咀樂道 52 號/海防道 53-55 號/彌敦道 99-101 號海防大廈 3 樓 3 室「貓之茶房」的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）。

9. 任何在5月23日，下午3時至下午4時期間，曾身處尖沙咀星光行2樓及3樓「誠品生活」尖沙咀店的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）。

10. 任何在5月23日，中午12時至下午6時期間，曾身處尖沙咀Victoria Dockside K11 Musea 超過1小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）。

11. 任何在5月23日，下午3時至下午9時期間，曾身處深水埗西九龍中心超過1小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）。

12. 任何在5月23日，下午5時至下午8時期間，曾身處深水埗西九龍中心7樓 7083號室「隱家拉麵工場」的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）。

20歲女患者初步確診，她5月23日、29日的行程。

近愉景新城外的士站周一增設流動採樣站

在以上指明時段身處有關指明地點者，要在6月9日或之前接受檢測。政府又指，完成接種兩劑新冠疫苗，並已過14天，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定，無須接受強制檢測。

當局表示，現時全港共有21間社區檢測中心為市民提供檢測服務，包括為須接受強制檢測的人士提供免費服務。政府明日（7日）會在荃灣美環街巴士站對面避車處（近愉景新城外的士站）增設流動採樣站，為須接受強制檢測人士提供免費服務。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (6月7日) ▼

天水圍天盛苑帶英國變種病毒母女潛伏期及發病期行踨。

母親曾訪大埔新樂園魚蛋打冷小廚

此外，已確診變種病毒的53歲母親（個案11859），當局今天亦公布她曾到訪大埔綜合大樓 的「新樂園魚蛋打冷小廚」，亦曾到過麗荷樓地下和天盛街市。