染變種病毒少女胞姊初確診　兩周前訪貓之茶房：所有貓隻健康良好

撰文： 黃穎津 孔繁栩 王潔恩 最後更新日期： 2021-06-07 10:39

新冠肺炎疫情未完，在日列確診並帶有英國變種病毒株（Alpha病毒株）的天水圍天盛苑少女，除了其母親同樣染疫外，她的20歲姐姐今日（6日）初步確診。衞生防護中心今天公布其胞姐的行蹤，她在上月下心旬曾到尖沙咀K11 Musea、貓之茶房、誠品生活，以及荃灣如心廣場、荃新天地、愉景新城及南豐紗廠等。 記者今天到尖沙咀海防道貓之茶房，其負責人表示，明日（7日）茶房會關閉一天徹底消毒，而他們一直有留意茶房待領養貓隻的健康狀況，他們的前主人也會經常來探望他們檢視健康情況。至於南豐紗廠，有食客得悉有變種病毒家屬曾到紗廠後，決定立即轉場另覓餐廳。

20歲女患者初步確診，她5月23日、29日的行程。

貓之茶房管理人：所有貓隻健康狀況良好

初步確診的20歲女子，上月23日（星期日）到尖沙咀海防大廈貓之茶房。管理人李先生下午表示，在數小時前才得知曾有確診者到訪，他即通知店內顧客，勸說他們盡快離開，而為安全起見，明日茶房會關閉一天徹底消毒，並每14日為員工進行檢測。

茶房之中的貓隻，李先生稱一直以來都有留意他們的健康狀況，目前所有貓隻健康狀況良好，場地亦有定時清潔消毒。李先生稱：「（衛生）呢方面我哋好有信心。」

貓之茶房６月７日關閉一天徹底消毒，管理人稱每14天都會為貓隻進行新冠病毒檢測。（黃穎津攝）

誠品書店照常營業

該20歲女子也於上月23日到位於尖沙咀星光行的誠品書店，下午該店依然照常營業，人來人往。記者向店員查詢有確診者曾到訪該店，店員隨即反問「有咩？」她稱「梗係擔心啦咁驚」，繼而查閱公司電郵，惟皆未見有收到任何通知。

樓面管理譚先生表示，現階段尚未收到公司有關通知，他亦是於1小時前自行上網看新聞才得悉曾有確診者到訪。他指以往有確診者到訪該店時，公司都會作出相應指示，而門店一直都會定期消毒。譚先生說：「基本嘢會做，額外（消毒）會等公司通知。」

初步確診的20歲好在5月23日到訪尖沙咀星光行的誠品書店，該店今天依照常營業。（黃穎津攝）

食客立即轉場另覓餐廳

此外，初步確診的姐姐在5月29日亦曾去過荃灣三大商場，並到文青之地南豐紗廠。盧太今日一家三口下午拖着愛犬到南豐紗廠準備晚膳，得悉有變種病毒家屬曾到紗廠，決定立即轉場另覓餐廳，「本身打算今晚喺度食飯，依家要轉場喇」。

而患者家姐曾到荃灣多個商場，例如如心廣場、愉景新城、荃新天地等，盧太稱不能擔心太多，假如有新一波疫情，只能做好個人衞生防疫。

李先生經常帶愛犬四圍玩耍，得悉紗廠曾有初步確診患者到訪大感意外，他指以往會帶愛犬到彭福公園放狗，但因曾有患者到訪，而改到紗廠，坦言「可能要搵過第二個地方」。