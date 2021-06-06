17歲少女變種病毒株基因排序　與本地及深圳個案不吻合　仍無源頭

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-06-07 16:42

本港上周六（5日）出現首宗源頭不明、無外遊紀錄的英國變種病毒株（Alpha變異病毒株）個案，涉及一名居於天水圍天盛苑盛譽閣的17歲少女，其媽媽亦染疫，胞姊則今日初確診。衞生署衞生防護中心為個案進行基因排序，發現17歲少女與本港早前錄得的確診個案、現有B.1.1.7基因組不吻合，亦與深圳近期確診個案的病毒株不吻合，意味該家庭群組的感染源頭仍然未明。

天水圍天盛苑帶英國變種病毒母女潛伏期及發病期行踨。

衞生防護中心就涉及N501Y變異病毒株的個案11852（即17歲女子）的流行病學調查，其中包括為個案進行基因排序，分析確認病毒株屬於「Alpha」變異病毒株（即B.1.1.7）。衞生署公共衞生化驗服務處以本港早前錄得的確診個案的現有B.1.1.7基因組，與這個案的基因排序進行比對，結果顯示個案11852的基因組與該些B.1.1.7基因組並不吻合。

此外，透過廣東衞生當局協助，中心亦取得深圳近期確診個案的基因排序，發現個案11852的基因組與該些病毒株並不吻合。

衞生防護中心正繼續該確診個案的流行病學調查，並會進行進一步的基因分析，以及繼續就最近在香港確診並帶有N501Y變異病毒株的輸入個案進行基因比對。

天水圍天盛苑20歲女子潛伏期及發病期行踨。

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