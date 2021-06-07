今增7宗確診6宗屬輸入　染變種病毒少女胞姊確診曾到訪多過大商場

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-07 17:57

疫情反覆，社區出現變種病毒個案。本港今日（7日）新增7宗個案，6宗屬輸入個案，1宗有關連個案，為早前帶有英國變種病毒株少女的胞姊，其曾到訪的地方，昨日（6日）已被納入強制檢測範圍。另外，目前錄得少於5宗的初步確診個案。

衞生防護中心表示，該名20歲女子（個案編號：11860）為一名學生，於上周五（4日）被列為密切接觸者，而被送往檢疫中心。病人於同日出現咳嗽、流鼻水及腹瀉等病徵，並於上周六（5日）送往醫院。



衞生署公共衞生化驗服務處的檢測顯示，病人樣本帶有N501Y變異病毒株，但並沒帶有L452R或E484K變異基因。調查顯示，病人未有接種新冠疫苗，仍在調查她的高危活動、接觸者數目，最後上課時間為前年11月。



政府昨日已引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就個案曾到訪的地方，要求相關人士需要接受強制檢測。

天水圍天盛苑20歲女子潛伏期及發病期行踨。

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+ 5 + 5 + 5

連同早前帶有英國變種病毒株少女（編號：11852）及其母親（編號：11859），該家庭目前累計3人確診，天盛苑今日沒有初步確診個案。



本港今日新增6宗輸入個案，年齡介乎16至36歲，5男1女。當中，4人由印尼抵港，3人為外傭，包括36歲女子（編號：11862）及35歲女子（編號：11863），昨日乘坐CX798抵港，無帶有N501Y及L452R變種病毒；22歲女子（編號：11864）則於5月30日，乘坐GA876抵港。餘下一宗由印尼輸入的個案，涉及一名29歲男子，前日乘坐CX789抵港，驗出L452R病毒，但無N501Y。



另外，一名25歲女子由阿拉伯聯合酋，於5月27日乘坐CK384抵港；一名16歲女子由美國，於6月3日乘坐KE607抵港，驗出N501Y病毒，但無L452R。