接種疫苗着數｜恒基送300両足金大抽獎　頭獎可獨得60両值逾百萬

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-06-07 17:38

接種疫苗計劃在港推行至今，商界近日為「谷針」紛紛推出接種優惠。恒基兆業集團今日（7日）公布，由6月至9月份會舉辦六次抽獎活動，送出999足金共三百両，頭獎可獨得價值超過港幣100萬元的足金60両，另設逾百萬元消費購物禮券，非永久居民都可以抽獎。 另外，恒基地產為鼓勵員工接種提供共四天有薪假，並將設獎金制，在9月底前若全公司接種了兩劑疫苗的員工達70%，會向已接種員工每位派1,000元奬金；若接種率達85%，加碼至可再得2,000元奬金。

恒基兆業集團今日（7日）公布，由今個月至9月間，會舉辦六次抽獎活動，送出999 足金共三百両，和逾百萬元消費購物禮券，加上集團內的煤氣公司亦會同期推出港幣300 萬元的疫苗推廣活動，送出獎品總值近1000萬元。

18歲以上港人打完兩針即可參加抽獎

凡在香港完成接種兩劑新冠疫苗並年滿18歲的香港居民，包括永久居民、非永久居民以及集團員工，均可參加抽獎。活動預計於6月下旬開始接受網上登記，由7月起每兩星期舉行一次電腦抽獎，參加辦法和細節將於稍後公佈。

恒基兆業集團今日（7日）公布，由今個月至9月間，會舉辦六次抽獎活動，送出999足金共三百両，頭獎可獨得價值超過港幣100萬元的足金60両。（資料圖片）

首五輪抽獎活動，每次送出「金獎」名額20個 ，各可得999足金乙両；商場電子購物禮券港幣1,000元，名額100 個；超市零售現金券$1,000元，適用於包括UNY、APITA、千色Citistore 及谷辰Guu San，名額100 個。

9月舉行最後一輪大抽獎，頭獎僅一名，可獨得999足金60 両，價值逾港幣100萬元；二奬二名，各可得999足金30 両，價值逾港幣50萬元；三獎八名，各可得999足金10両，價值逾港幣17萬元。

另外，恒基地產鼓勵員工接種，於9月底前提供共四天有薪假，並將設獎金制，在9月底前若全公司接種了兩劑疫苗的員工達70%，向已接種員工每位派1,000元奬金；若接種率達85%，已接種疫苗的員工，每人可再得$2,000 奬金。

李家誠：送黃金是簡單直接的方式

今次抽獎活動，由李氏家族捐款設立的恒基兆業「抗疫基金」撥款贊助，身兼恒基兆業地產及香港中華煤氣主席的李家誠表示：「未來數月是香港防疫的關鍵時刻，集團希望能為香港的抗疫多出一分力。」他又指「送黃金是簡單直接的方式，且靈活性大，希望對市民大眾有一定吸引力。」

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