新冠疫苗｜安老院接種率低　業界：研究推大抽獎或假期鼓勵員工

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-06-07 11:48

勞工及福利局局長羅致光昨日（6日）於網誌表示，本港安老院舍職員及院友的疫苗接種率非常低，有需要調整策略。安老服務協會主席陳志育今早（7日）於港台節目表示，員工接種率確實偏低，情況差強人意，業界正探討推出大抽獎或疫苗假期等措施鼓勵員工。他又稱，現時院舍員工需強制檢測，每月可獲200元津貼，但接種了疫苗的員工，反而未能領取津貼，認為政府應研究將檢測津貼，轉為鼓勵接種的措施。

▼港府「谷針」新招：已打疫苗好處 vs 未打疫苗限制▼

+ 5 + 5 + 5

陳志育今早於港台節目《千禧年代》表示，業界接種率確偏低，整體情況確是差強人意。院友方面，他表示，長者未必可自行決定是否接種，需交由家人決定，但其家人受到不同資訊影響，例如一些異常事件，會構成心理壓力，故抱有觀望態度。

安老服務協會主席陳志育表示，業界正研究推出疫苗假期或大抽獎，鼓勵員工接種疫苗。（資料圖片／梁鵬威攝）

其他地區院舍接種率可高達八成 質疑港醫生評估過於謹慎

陳志育續指，之前政府推出外展接種計劃，約1,200名院友中，大約兩成人同意接種，但經過醫生評估後，當中最終不足10%人接種。他表示，其他地區的院舍接種率可高達八成，懷疑香港醫生是否過於謹慎。他補充，不少長者確實體弱，患有長期病患，確未必合適接種，但相信疫苗保護大於風險。

▼部分機構疫苗假期安排▼

對於如何鼓勵業界接種，陳志育表示，現時安老院職員需強制檢測，每名員工每月可獲200元津貼，但接種了疫苗的員工，反而沒有任何津貼，變相是鼓勵員工檢測，認為應將資料交為鼓勵接種疫苗。他又稱，業界正研究疫苗假期或大抽獎，希望短期內可公布措施，以鼓勵員工接種。