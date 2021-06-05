Flycation｜HK Express航班突煞停　業界估計政府逐步疫苗規範化

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-06-05 17:42

本港新冠肺炎疫情逐步緩和，早前有旅行社與航空公司合作，推出「環港遊」空中之旅(Flycation)。不過昨日（4日）有媒體報道指，香港快運(HK Express)與東瀛遊聯合推出的環港遊，遭運輸及房屋局煞停。HK Express今日（5日）回應指，原定於6月1日舉行的Flycation包機，仍在進行內部安排，將向相關部門遞交申請。 旅遊界立法會議員姚思榮估計，早前郵輪公海遊制定基本要求後，包括接種兩劑疫苗等，認為當局將逐步規範化，例如將Flycation歸類在內。

▼去年Flycation香港遊圖輯▼

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政府上月26日公布，預計最快今年7月底復辦郵輪公海遊，16歲或以上參加者必須完成接種兩劑疫苗，並出示登船前48小時內的核酸檢測陰性證明。事隔數日，HK Express原定6月1日的包機則突然取消，未能如期起飛。

HK Express︰內部安排後再向當局遞交申請

有媒體報道指，HK Express與東瀛遊聯合推出的環港遊，遭運輸及房屋局煞停。報道亦指，有業界人士估計Flycation毋須乘客接種疫苗，與公海遊新制定的防疫標準不一，故當局臨時有此決定。

HK Express今日回應指，原定於6月1日舉行的Flycation包機，仍在進行內部安排，完成後會向相關部門遞交申請。至於東瀛遊網站，今日亦未見Flycation相關的旅遊產品。

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姚思榮認為，以往疫情下政府以防疫為首，推動經濟為輔，現時再加上推動疫苗接種。因此當郵輪公海遊制定基本要求後，包括接種兩劑疫苗等，估計當局將逐步規範化，例如將Flycation歸類在內。不過政府不同部門各有一套要求，或需坐下來商討以作評估。

姚續指，現時政策方向固然希望藉由鼓勵市民消費，以推動接種疫苗。但他認為亦需合情合理，如以歸類的方式，加入接種疫苗的要求，包括所有出境活動等。