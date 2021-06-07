屯馬線｜6.20啟用紅磡站新月台　設通道跨閒置月台　轉車行3分鐘

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-06-07 21:03

港鐵早前宣布，屯馬線將於6月27日全面通車，當中紅磡站新月台會於6月20日先行啟用，屆時東鐵線與西鐵線的轉車安排將有轉變，不再是步行到對面月台。 港鐵車務營運總管黃琨暐表示，來往新舊月台步行需時約3分鐘，港鐵會就此張貼標示，指示乘客如何來往新舊月台。另外，現有的紅磡站西鐵線路軌，由於港鐵將不再使用，故會設橫跨月台的行人接駁通道，方便乘客，初時會設3條，之後加設為5條。

屯馬線將於6月27日全面通車，當中紅磡站新月台會於6月20日先行啟用。（余俊亮攝）

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港鐵表示，為配合屯馬線全線通車及日後東鐵延伸過海，紅磡站新月台將隨著相關項目完分階段啟用，當中6月20日，會先啟用屯馬線月台。

由6月20日起，港鐵指烏溪沙站出發的列車到達啟德後，會以不載客列車形式到紅磡站新月台接客，再往屯門方向；至於西鐵線往紅磡方向的列車，到達紅磡站新月台後，亦以不載客形式到啟德接客，再往烏溪沙方向，即變相走經屯馬線全線車站。

紅磡站新月台在另一位置，意味乘客不能再如現時般，在同一月台轉乘西鐵或東鐵。黃琨暐表示，按照新安排，乘客如經東鐵到紅磡站，轉乘現有西鐵線或日後的屯馬線，便需先往上層的車站大堂，經指示步行往新的屯馬線月台，路程約3分鐘。

黃琨暐表示，6月20日起，現有西鐵線、屯馬線一期，及東鐵線的頭尾班車時間，將會作｢微調｣，但未透露實際時間表。他又稱，輕鐵部分路線的頭尾班車同樣會調整，相關資料稍後一概上載至港鐵應用程式，及張貼於車站。

黃琨暐又指，由於現有的西鐵月台將不再使用，故會逐步加設橫跨月台的行人接駁通道，連接位則處兩側的東鐵線月台，分流由月台往返車站大堂的客路。港鐵指，6月20日會有3條行人接駁通道，大約兩周內再加設至5條。

另外，黃琨暐指，車站大堂會升級，新增兩個出入口，方便由車站大堂，來往尖東或紅隧一帶；加裝18部出入閘機；加設12部售票機等。此外，新月台亦較現時更寬敞，並設有月台幕門及冷氣。

原有的紅磡站月台，將加設接駁通道，方便來往兩個東鐵線月台。﹙黃偉倫攝﹚

紅磡站於2018年被揭出有鋼筋被剪短的醜聞，黃琨暐表示，月台已經過法定審批，結構安全。不過之前專家顧問提到，港鐵仍未就滲水、銹蝕問題，以及長期監測及額外質量保證工作，敲定詳細建議。對於相關問題，港鐵今日未有回應。