屯馬線｜政府擬通車6個月後殺九巴4線　11、85B、85S、286M線遭殃

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-06-01 15:41

屯馬線將於6月27日全線通車，運輸署向黃大仙區議會提交文件，提到部份巴士和小巴路線與新鐵路重疊，客量將下跌，署方預料需調整交通服務安排，包括取消九巴11號、85B號、85S號、286M號等4條線，料於通車6個月後實行，即今年底至明年初。

▼屯馬線土瓜灣站內部設計曝光▼

+ 8 + 8 + 8

過往有新鐵路通車後，其他公共交通服務都受影響。運輸署向黃大仙區議會交通及運輸事務委員會提交文件，指預料屯馬線通車後，乘客的出行模式和乘車需求將有明顯變化，部分現時乘搭巴士及小巴的市民，日後或可步行至新鐵路站，部分與新鐵路服務重疊的巴士及小巴，客量將會下跌，署方料有需要調整服務安排，令資源更有效地運用。

運輸署表示，在黃大仙區方面，交通服務調整計劃分兩部分，第一部分會加強接駁新鐵路站的小巴服務，提升九龍專線小巴25A線至全日服務，及調整其行車路線，以接駁到宋皇臺站B出口，並提供港鐵專乘優惠。署方指，屯馬線通車首日，便會採上述安排。

▼屯馬線新車站宋皇臺站▼

+ 3 + 3 + 3

至於第二部分，署方指會調整受影響的巴士及小巴服務，在屯馬線通車後，按實際的客量需求，在適當時調整服務水平，當中包括取消九巴11號、85B號、85S號、286M號等4條線。另外，會削減九巴5C號的班次，將部分資源調撥至5X號線，以提升該線為全日服務。

運輸署解釋，屯馬線通車後，11號及85S號線的乘客將大量流失；85B號線本身乘量持續偏低，之後會進一步下跌；286M號線則在屯馬線一期通車後，乘客已大減，相信之後會進一步下跌。署方表示，第二部分的計劃，料於全線通車約6個月後實施。