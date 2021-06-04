屯馬線｜6.27全線通車當日送10萬張單程票　票價短貴長平調整無期

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-06-04 13:44

屯馬線全線將於6月27日通車，港鐵行政總裁金澤培表示，為慶祝通車，將會送出10萬張單程車票，詳情會在稍後公布。 屯馬線全段投入服務後，部分路段票價更出現短程較長程貴的「短貴長平」問題。港鐵早前表示，會按價格調整機制每年逐步改善，惟今（4日）於立法會鐵路事宜小組委員會，被問到預計何時可以完成調整時。運房局代表指「難有估算」，若提出時間表會有誤導。

屯馬線全線一共27個站（港鐵圖片）

▼屯馬線土瓜灣站▼

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會上多名議員關注屯馬線「短貴長平」問題，金澤培回覆指，票價釐定除車程距離外，亦有方便性等市場因素，以及歷史因素。港鐵總經理（商業發展及增長）趙敏表示，西鐵線本亦有同樣問題，但現時亦已處理好，相信按過去經驗，有信心可理順屯馬線票價問題，但指西鐵線與屯馬線票價結構不同，處理票價時間不能直接比較。

被問到政府預計何時可完成票價調整，運輸及房屋局副秘書長(運輸)黃珮玟指，難有估算，「謬然講年期會有誤導」，但即使港鐵票價機制調整得出減價結果，仍能調整屯馬線各站票價。她說，聽到有提議指，政府可考慮少收港鐵屯馬線車站租金，以調低西鐵車費，但認為做法如同「公帑補貼港鐵」，較合適做法應直接幫助交通費高的市民。

紅磡站新月台會率在6月20日投入運作，東鐵線乘客須由現時東鐵線月台，步行至屯馬線新月台轉車。（立法會文件）

6.20西鐵率先轉用紅磡站新月台 轉乘東鐵需3分鐘路程

東鐵線乘客於6月20日起在紅磡站轉乘屯馬線，要步行至新月台，港鐵車務營運總管黃琨暐指，預計乘客需步行約3分鐘。東鐵線過海段通車後，東鐵亦會轉到新月台，有議員關注舊月台能否保留，在有需要時重用12卡列車，疏導東鐵線人流，惟金澤培指，港鐵現時計劃會拆除舊月台。

黃琨暐亦指，未來會「定時定點」在比較繁忙的車站提供額外班次。

▼屯馬線3個車站特色一覽▼

由於屯馬線全線通車初期收入不足應付營運，政府會以九鐵向港鐵支付一筆4900萬的費用。黃珮玟指，屯馬線一期通車時，預計兩年期限九鐵要向港鐵支付一筆2.41億元的營運費，而因屯馬線全線相隔一年就通車，故該筆費用只支付的一年的金額，亦預計東鐵線過海段通車後，「絕對有足夠收入」可以讓九鐵不需再支付服務經營費。

▼屯馬線宋皇臺站▼

宋皇臺站將展示在工地發掘的部分文物

宋皇臺站於興建期間掘出古蹟，部分文物會在車站內展示。金澤培指，車站的文物會展示在通道旁，市民日常經過亦可看到，而得悉古蹟辦會有計劃在車站上以公園形式展示文物，但不知全盤計劃。