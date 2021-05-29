屯馬線｜非繁忙時間最長7分鐘一班　九鐵須貼4,900萬元予港鐵營運

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-05-29 13:42

爆出多項工程問題、工程延誤兩年半的屯馬線，將於6月27日全線通車，並由港鐵負責營運。運房局最新提交立法會鐵路事宜小組委員會的文件披露，因屯馬線全線通車的收入不足應付營運開支，政府全資擁有的九鐵公司，初期需向港鐵支付一筆4,900萬元款項補貼。 通車後，港鐵預計屯馬線可在早上繁忙時間，紓緩東鐵線18%的高峯客流量，惟在非繁忙時間，市民最長需要等待7分鐘才有一班車。

屯馬線將於6月27日通車。（資料圖片／羅君豪攝）

屯馬線由政府批出「服務經營權」予港鐵營運，立法會文件顯示，由於屯馬線全線通車初期，收入不足以應付營運開支，九鐵需在兩年期內，向港鐵支付4,900萬元，即政府要付款補貼港鐵營運。而去年屯馬線一期通車時，當時的協議中，九鐵須向港鐵支付4.65億元，政府預計，在屯馬線全線通車後，港鐵付出的經營費，最終可讓九鐵公司收回有關款項。

文件亦進一步介紹屯馬線的營運安排，屯馬線在繁忙時段將約3分鐘可有一班，但非繁忙時段則要待5.5分鐘至7分鐘一班。港鐵估計，屯馬線全線通車後，東鐵線在早上繁忙時段的高峰客流量可紓緩約18%。

屯馬線全線一共27個站，為全港最長鐵路，全程行車時間約為73分鐘。（港鐵圖片）

港鐵會在通車前一星期，即6月20日，率先使用紅磡站的屯馬線新月台，西鐵線將使用新月台上落客。當日起，紅磡站在東鐵線和西鐵線會有新的轉乘安排及轉乘通道，現有的東鐵線月台會以跨月台臨時通道接通，東鐵線乘客可以使用升降機或扶手電梯到現有的車站大堂，再轉到新屯馬線月台。而紅隧及尖東一帶乘客，亦可使用新的中層大堂，前往車站大堂步行到新月台。

紅磡站新月台會率在6月20日投入運作，東鐵線乘客須由現時東鐵線月台，步行至屯馬線新月台轉車（立法會文件）

東鐵過海段能否如期通車 視乎追回進度措施成效

至於其餘沙中線工程進度，尤其東鐵線過海段何時通車，受公眾關注。當局在另一份提交立法會的文件指出，過海隧道段工程大致完成，港鐵正進行信號系統測試，之後仍要進行多項測試及試營運後才可通車。

文件又指，過海段能否維持2022年首季通車，要視乎追回進度措施的成效。《香港01》去年揭發東鐵線新信號系統有「帶錯路」問題，令港鐵更換系統推遲約4個月。路政署表示，已敦促港鐵加快就暫緩更換新信號系統，對過海段通車日期的影響評估，並研究及推行可行的追回進度措施。截至3月31日，沙中線工程總體進度為97%，過海段進度為92.7%。

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