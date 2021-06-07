綠置居2021｜調查指租置屋邨單位受歡迎　青富苑、蝶翠苑料再滯銷

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-06-07 16:43

【綠置居/啟鑽苑/租置計劃】新一期綠置居已派發申請表，並將在6日10日截止申請。今次除了會推售鑽石山啟鑽苑、上期綠置居貨尾的青衣青富苑及柴灣蝶翠苑單位外，更首次推售約800伙租置屋邨貨尾單位。 公屋聯會今日（7日）發表調查報告，發現租置回收單位較受歡迎，其次是啟鑽苑，而青富苑及蝶翠苑受歡迎程度較低。聯會建議，若今期租置貨尾單位銷情理想，房委會可逐步增加租置屋邨回收單位推售數目。 對於受訪者對青富苑及蝶翠苑單位，揀樓意欲較租置單位及啟鑽苑稍遜，估計相關單位仍會繼續滯銷。房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉指出，青富苑及蝶翠苑以細單位佔大部份，建議房委會需要檢討日後綠置居的定位及發展方向。

▼綠置居啟鑽苑▼

公屋聯會在4月12日至5月8日期間，以網上問卷進行調查，共收回477份問卷，以了解綠表人士對今次綠置居的銷售反應。

租置回收單位、啟鑽苑受歡迎

調查結果指出，有近三成受訪者都將租置回收單位排在首位，之後分別是啟鑽苑、青富苑或蝶翠苑，成為最多人選擇的揀樓次序。其次有兩成人將啟鑽苑排首位，然後才是租置回收單位、青富苑或蝶翠苑。

對於打算揀選購買租置單位的原因，有近七成人表示是因售價平，亦有四成多認為是單位面積大及地點好。調查亦發現，約有六成人可負擔51萬或以上的樓價，公屋聯會副主席藍偉良坦言：「最貴嘅（租置）單位都平過綠置居單位。」

▼綠置居青富苑及蝶翠苑▼

七成人短期內不打算轉售

公屋聯會副主席梁文廣亦指，調查發現有7成受訪者表示，若購買了租置回收單位後，無打算在未來數年出售單位而轉買私樓單位，反映大部份市民只打算自住，並非炒賣。

擔心要支付大型維修費用

不過梁文廣表示，近四成受訪者擔心購買回收單位後，要支付屋苑的大型維修費用。公屋聯會建議，房委會考慮為他們提供額外維費基金款頂，包括提供特別折扣優惠等，以協助買家應付屋苑日後的大型維修。

公屋聯會早前進行調查，了解綠表人士對今次綠置居的銷售反應，結果發現租置回收單位、啟鑽苑較受歡迎。（王潔恩攝）

料青富苑、蝶翠苑或繼續滯銷

招國偉又指，綠表家庭一般想購買面積較大的單位，但今次發售的青富苑、蝶翠苑大部份是一人單位，而兩個屋苑連計啟鑽苑，更合共有約800個細單位，故相信啟鑽苑及租置回收的細單位，會吸納了部份一人申請者的購買力。他估計，今次青富苑、蝶翠苑或會繼續「賣唔晒」，相信房委會需要檢討綠置居的定位及發展方向。