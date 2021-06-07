新冠疫苗｜3.6萬人預約接種單日增25%　現存復必泰疫苗減至47萬劑

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-06-08 00:20

新冠疫苗接種計劃踏入第102日，政府公布今日（7日）再多約4.2萬人打針，其中接種科興第一針的人數達1.4萬人，創單日新高，同時亦有1.5萬人注射首針復必泰疫苗。另外，今日再有3.59萬人預約打第一和第二針，較昨日多7,100人或24.7%，不論總數、預約科興或是預約復必泰人數，均是近4日新高。 政府亦公布，昨日（6日）再有9人打針後不適送院，其中7人已經出院，2人留院觀察。

2.9萬人打首針創第二高 科興創單日新高

政府晚上更新疫苗接種資料，截至今晚8時的過去24小時，共42,000人接種疫苗，當中29,300人打第一針，創歷來第二高，包括14,100人打科興、15,200人打復必泰。翻查資料，打首針科興的人數亦創歷來新高，打破3月17日中13,247人的記錄。

至於打第二針的人則共有12,700人，包括5,000人接種科興、7,700人接種復必泰。至今累計有約155.7萬人已打至少一針，當中打齊兩針則有112.2萬人，接種總劑量達267.9萬劑。

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復必泰可供預約或僅24萬劑

此外，今日再有35,900人預約打第一和第二針，包括12,500人預約接種科興、23,400人預約接種復必泰，總數較昨日的28,800人，多7,100人或24.7%，均創近4日新高。

有879,500人打第一劑復必泰，當中649,900更打第二劑。政府早前表示，抵港的復必泰共有200萬劑，扣除後只餘47萬劑。由於需接種兩劑，以第一劑推算，即有176萬劑已接種或被預約，可借預約劑數僅餘24萬劑，可供12萬人預約。

9人不適送院 7人出院

而當局繼續不公布打針後送院個院詳情，僅透露昨天有9人打針後不適送院，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中7人已經出院，2人留院觀察。

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