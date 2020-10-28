新冠肺炎｜醫管局中醫治療助確診者紓緩後遺症　年輕患者恢復嗅覺

醫院管理局早前展開「中醫門診特別診療服務」，為出院後的新冠肺炎患者，繼續提供免費門診服務，現有超過400名康復者參加。三間大學的中醫學院，由9月起展開觀察性研究，目前有逾70名康復者參與。香港浸會大學協理副校長（中醫藥發展）卞兆祥說，較多患者屬氣虛及痰濕體質。病人接受8次治療後，氣喘、味覺及嗅覺失調、情緒問題等均有顯著改善。 有19歲男患者表示，剛出院時「100%嗅覺無咗，咩都聞唔到」，亦有輕微氣喘，經中醫門診治療，到第5至6次覆診時，後遺症有明顯好轉。

醫管局在今年4月下旬開始，展開「中醫門診特別診療服務」，康復者可在出院六個月內，到全港七間中醫診所暨教研中心，接受10次免費門診服務。計劃屬自願性質，逾410名患者已參與。醫管局中醫部主管黃巧雲認為，這代表接近一成病人願意尋求中醫協助。

另外，浸會大學、香港大學及中文大學中醫藥學院聯同合作機構，由9月初起，展開為期半年觀察性研究。他們冀招募150名曾參與「中醫門診特別診療服務」的患者，接受8次評估，收集中醫證候、肺功能、體質及生活質素等數據。現時七間中醫診所共有71人參與研究，以41至70歲的患者為主，近半患者本身有慢性病史。

香港浸會大學協理副校長（中醫藥發展）卞兆祥說，參與研究的患者當中，氣虛、痰濕體質人士較多。（羅君豪攝）

八次治療後 氣喘、味覺及嗅覺失調、情緒問題有顯著改善

香港浸會大學協理副校長（中醫藥發展）卞兆祥說，參與研究的患者當中，氣虛、痰濕體質人士較多，分別佔17%和16%。氣虛的人士較容易氣喘和乏力；痰濕的人士容易有痰、肥胖和情緒差。被問到這兩種體質的人士是否較易患上新冠肺炎，他稱，染病後體質可能改變，仍然有待研究。

症狀方面，寐差、氣喘、神疲乏力和咳嗽，是最常見的症狀，超過20名康復患者出現上述症狀。中大中醫診所暨教研中心（大埔區）註冊中醫師翁霆耀解釋，新冠肺炎可使五臟均受損，當傷及心臟，患者便會失眠和心悸。

卞兆祥稱，病人接受八次治療後，氣喘、味覺及嗅覺失調、情緒問題等均有顯著改善。他坦言，有些患者部份症狀未能紓緩，譬如失眠，「但唔會成個人都改善唔到。」

中草藥治療方案大致可分為兩種，分別是「肺脾兩虛型」和「氣陰兩虛型」。前者會處方陳皮、半夏、生黃芪、炒白术、黨參等；後者會處方南沙參、北沙參、麥冬、五味子等。翁霆耀表示，本身患有慢性病的患者不需停西藥 ，配合中藥治療效果更佳。而中藥過敏、蠶豆症患者及孕婦則需特別注意調藥。被問到中藥對於肺部纖維化是否有幫助，卞表示，相信中醫對此有幫助，但目前未有數據證實，需繼續研究。

中大中醫診所暨教研中心（大埔區）註冊中醫師翁霆耀解釋，新冠肺炎可使五臟均受損。 （羅君豪攝）

年輕患者恢復嗅覺

一名19歲男患者表示，剛出院時「100%嗅覺無咗，咩都聞唔到」。他亦出現輕微氣喘，「行多幾步路都會攰。」針對相關症狀，中醫師為他處方沙參麥冬湯合蒼耳子散加減，配合自費的針刺治療，至今他已覆診九次。「本身好驚以後都聞唔到嘢，依家每日有幾個鐘聞到嘢，個人開心返。」

翁霆耀說，該患者在覆診初期的康復進展較緩慢，直至第5至6次覆診便有顯著好轉。他認為，年紀輕的患者，接受中醫治療的效果更佳。